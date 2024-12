Blockbuster-Battle

Während im Disney Channel und bei RTLZWEI jeweils ein Film aus den 90er-Jahren läuft, schickt Sat.1 die Free-TV-Premiere von «Dungeons & Dragons» ins Rennen. Wer holt den Sieg?

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist führt allerdings noch zu einigen Überraschungen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Edgin und Holga gelingt nach zwei Jahren der Gefangenschaft die Flucht aus dem Eiswindtal. Als sie in ihre Heimat zurückkehren wollen, stellen sie fest, dass sich ihr früherer Kamerad Forge nicht nur die Herrschaft über die Stadt, sondern auch ein wertvolles Artefakt unter den Nagel gerissen hat. Gemeinsam mit ihren Gefährten Simon, Doric und Xenk sagen sie dem machtgierigen Schurken den Kampf an.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Lange Zeit waren Bill Harding und seine Frau Jo ein eingeschworenes Team. Die beiden Meteorologen haben sich auf die Erforschung von Wirbelstürmen spezialisiert und gemeinsam eine Sonde namens Dorothy entwickelt, mit der sich die gefährlichen Naturkatastrophen besser vorhersagen lassen sollen. Doch nun stehen die beiden kurz vor der Scheidung. Bill hat sich in die Therapeutin Melissa verliebt und will mit ihr ein neues Leben beginnen. Gerade als er die Scheidungspapiere von Jo unterschreiben lassen will erfährt Bill, dass Dorothy endlich einsatzfähig ist und zum ersten Mal getestet werden soll. Das kann er sich natürlich nicht entgehen lassen. Der waghalsige Versuch, die Sonde genau im Zentrum eines Tornados zu platzieren, schlägt jedoch fehlt. Davon lassen sich Bill und Jo allerdings nicht entmutigen. Vor allem, da ihr Ex-Kollege Jonas Miller eine ähnliche Sonde nach Bills Plänen konstruiert hat und nun versucht, den Ruhm für die neue Erfindung selbst einzustreichen. Beim nächsten Wirbelsturm kommt es zum Wettlauf zwischen den beiden rivalisierenden Forscherteams.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7