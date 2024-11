Saftige Quoten: «The Taste» weiter im Aufwind

Quotennews

Es lief die fünfte Folge der 13. Staffel.

So richtig schmecken konnte Sat.1 der Auftakt der aktuellen-Staffel sicher nicht. Vielmehr stellten sich die Werte der ersten Folgen mit 8,2 und 7,4 Prozent als etwas zäh heraus, wenngleich sie noch immer in einem akzeptablen Rahmen lagen. In Woche drei ging es dann auf wirklich kritische 4,1 Prozent runter, was aber auch mit der besonderen Gemengelage rund um die Lindner-Entlassung zusammenhing, zu der Olaf Scholz im Gegenprogramm sein Statement abgab. Letzte Woche schließlich machte sich das Koch-Casting zaghaft wieder zu alter Stärke auf – schöne 9,2 Prozent konnten verbucht werden. Gelang diese Woche die Rückkehr zur Zweistelligkeit?.Mit einem Resultat von 0,41 Millionen Neugierigen, die sich in der Zielgruppe ergaben und zu klar überdurchschnittlichen 9,4 Prozent Marktanteil überleiteten, lässt sich daran zwar noch kein Haken machen, im Vergleich zur letzten Woche ging es in Puncto Marktanteil aber dennoch ein kleines Stück nach oben. Beim Gesamtpublikum kristallisierten sich jedoch lediglich 5,0 Prozent bei 1,07 Millionen Einschaltenden heraus.Danach verbrannte sich der Sender dann aber erneut die Finger, denn das Anschlussprogramm, welches dieses Jahr mit einem-Spin-Off bespielt wird, konnte wieder nicht überzeugen. Die Doku-Soap-Produktion unter dem Titelmit ehemaligen Kandidaten und Kandidatinnen, generierte nur furchtbare 4,2 Prozent (0,08 Millionen) der 14-49-Jährigen.