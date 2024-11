Primetime-Check

Welches Bild ergab sich zur Wochenmitte?

Zunächst zum Gesamtpublikum: Hier war es das ZDF mit dem-Special "Totholz", dass die höchste Sehbeteiligung insgesamt aufwies. Konkret 5,55 Millionen Zuschauende zu einem Marktanteil von starken 21,9 Prozent führten hier zum Sieg. Bei den 14-49-Jährigen hingegen reichte es zu passablen 8,5 Prozent (0,44 Millionen), die somit aber nicht zum Sieg in dieser Kategorie langten.Auch der zweite Rang war bei den Älteren in öffentlich-rechtlichen Gefilden zu suchen. Bei den Münchnern vom Ersten konnte die Drama-Premierenämlich ebenfalls überzeugen und gute 17,7 Prozent einheimsen. 4,47 Millionen Menschen schauten zu. 0,41 Millionen waren es nur in der jüngeren Zielgruppe, die dort zu ordentlichen 8,1 Prozent langten. Unter den Privaten reichte es derweil für ProSieben zur Spitzenposition.konnte seinen Lauf in der Zielgruppe am Mittwoch-Abend bestätigen und gelungene 14,3 Prozent (0,74 Millionen) unterhalten. Bei den Älteren sah es mit 5,0 Prozent (1,28 Millionen) schlechter aus.Der erste Verfolger kristallisierte sich im eigenen Haus bei Sat.1 heraus, wovor 0,41 Millionen 14-49-Jährigen und erfreulichen 9,4 Prozent seine fünfte Folge der aktuellen Staffel durchlief. Damit lag das Koch-Casting auch vor, dem aufgewärmtenbei RTL , welches bei niedrigeren 8,8 Prozent hängen blieb. Bei den Leuten ab drei Jahren spielten Sat.1 und RTL eine untergeordnete Rolle, was sich anhand von 5,0 und 6,5 Prozent am Gesamtmarkt ablesen lässt.Bei RTLZWEI und VOX sah es wieder genauso aus, wie letzte Woche. Bei letzterem startete wiederihre Rettungseinsätze, die sich erneut in aufstrebender Verfassung präsentierte: Klar gute 8,4 Prozent bzw. 0,41 Millionen werberelevante Einschaltende interessierten sich. Damit musste sie in Relation zur Vorwoche, als gleichfalls schöne 8,9 Prozent aufkamen, nur ein paar Federn lassen. Damit befand sie sich weiter vor, welche verschlechterte 3,9 Prozent zog, bei 0,20 Millionen Zuschauenden. 0,94 Millionen (Doc Caro) und 0,30 Millionen (Familie Weiß) ergaben sich beim älteren Publikum. Zum Schluss bleibt noch Kabel Eins, welches wieder einen alten Spielfilm aufbot. Vonließen sich mäßige 5,6 Prozent (0,27 Millionen) der Umworbenen anziehen, womit der Kanal zumindest an vorletzte Stelle vor RTLZWEI rückte. Geringere 3,2 Prozent unterhielt der Stoff bei den Älteren.