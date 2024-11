«Zero Day» startet im Februar

US-Fernsehen

Unter anderem haben Angela Bassett und Robert De Niro die Hauptrollen.

Die sechsteilige Miniseriewird ab dem 20. Februar 2025 auf Netflix zu sehen sein. Die limitierte Serie mit Robert De Niro in der Hauptrolle als angesehener ehemaliger US-Präsident George Mullen, der als Vorsitzender der Zero Day Commission die Verantwortlichen für einen verheerenden Cyberangriff finden soll, der im ganzen Land Chaos und tausende Tote verursacht hat. Während Fehlinformationen um sich greifen und die persönlichen Ambitionen der Machthaber in der Technologiebranche, an der Wall Street und in der Regierung aufeinanderprallen, zwingt Mullens unerschütterliche Suche nach der Wahrheit ihn dazu, sich seinen eigenen dunklen Geheimnissen zu stellen und dabei alles zu riskieren, was ihm lieb und teuer ist.«Zero Day» wurde von Eric Newman und Noah Oppenheim geschrieben und produziert, mit Lesli Linka Glatter als ausführende Produzentin und Regisseurin aller sechs Episoden. Michael S. Schmidt ist ebenfalls Autor und ausführender Produzent, Robert De Niro und Jonathan Glickman sind ausführende Produzenten. Mit Robert De Niro, Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Dan Stevens, Bill Camp, Gaby Hoffmann und Clark Gregg in den Hauptrollen.Eric Newman sagt: „«Zero Day» handelt von den Folgen eines verheerenden Cyberangriffs, der Tausende von Menschen tötet und eine Nation, die bereits am Abgrund steht, endgültig in den Abgrund zu stürzen droht. Noah Oppenheim fügt hinzu: „Die Serie beschäftigt sich auch mit dem Preis der Macht für diejenigen, die sich dieser enormen Herausforderung stellen müssen - was es für sie persönlich bedeutet und was es für ihre Familien bedeutet“.