Kein Schuss in den Ofen: «Rosenheim-Cops» begeistern mit Primetime-Special

Quotennews

Am gestrigen Mittwoch hatte das ZDF seinen Kult-Krimi ausnahmsweise mal wieder zur Primetime im Programm.

Inzwischen ist es für den Mainzer Kanal nämlich zu einer gewissen Tradition geworden, für die kalte Jahreszeit ein Winter-Spezial seiner eigentlich am Vorabend beheimateten Krimi-Serie zu produzieren, welches dann in Spielfilmlänge um 20.15 Uhr ran darf. Thematisch passend spielt die aktuelle Special-Folge in einem Wald bei einem Holzhändler, der erschossen wurde.Sehen wollten jenen Fall nun 5,55 Millionen Krimi-Affine insgesamt, die einen hohen Marktanteil von 21,9 Prozent ausmachten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Primetime-Special derdamit eine etwas höhere Resonanz erzielen – damals waren 5,26 Millionen zu 19,6 Prozent dabei. Während dies alles ausreichte, zu dieser Zeit Branchenprimus vor dem Ersten zu sein, lief es bei den 14-49-Jährigen eine ganze Ecke schlechter. Von ihnen schalteten noch 0,44 Millionen zu, die immerhin für passable 8,5 Prozent sorgten.Nach demwelches als Nachfolgeprogramm klasse Resultate von 18,0 Prozent gesamt (3,89 Millionen) sowie 11,9 Prozent bei den Jungen (0,52 Millionen) einfahren konnte, sicherte sichzu später Stunde noch 1,50 Millionen Interessenten ab drei Jahren, die zu guten 15,8 Prozent überleiteten. Von den Leuten zwischen 14 und 49 waren es richtig schöne 12,3 Prozent durch 0,23 Millionen.