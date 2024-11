«All American» kommt am 29. Januar zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender The CW hat zahlreiche Starts seiner Formate bekannt gegeben.

Der US-amerikanische Sender The CW hat die Premiere-Termine für neue und zurückkehrende Serien in der Midseason 2025 veröffentlicht. Die siebte Staffel der erfolgreichen Serie*, mit Michael Evans Behling, Greta Onieogou und Bre-Z in den Hauptrollen, startet am Mittwoch, den 29. Januar 2025. Die reguläre Ausstrahlung beginnt am Montag, den 3. Februar 2025.Unter den neuen Formaten sticht die Comedy-Drama-Seriehervor. Leighton Meester («Gossip Girl») und Luke Cook («Chilling Adventures of Sabrina») spielen Geschwister und Polizisten, die gemeinsam Fälle lösen und gleichzeitig familiäre Konflikte bewältigen müssen. Die Serie startet am Mittwoch, den 19. Februar 2025, um 21:00 Uhr.Die beliebte Polizeiseriemit Vanessa Morgan, ist ab Mittwoch, den 5. Februar 2025, zurück. Die nicht-fiktionalen Formate «Police 24/7» und «Crime Nation» gehen am 23. Januar 2025 in die zweite Staffel. Die Zaubershows «Penn & Teller: Fool Us» und «Masters of Illusion» starten am 24. Januar 2025 wieder durch.