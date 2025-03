Vergurkt in der «Spreewaldklinik»

Soap-Check

Im Spreewald fällt der Motor des E-Kahns aus und Nico und Lars sitzen ohne Motor fest. Doch ein Paddel ist nicht in Sicht.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Svenja ist von Tills rigoroser Ablehnung getroffen, beschließt aber, trotzdem für ihn da zu sein. Als Till jedoch am helllichten Tag betrunken nach Hause gebracht wird, ist Svenja unsicher, ob sie ihren neuen Aufgaben gewachsen ist. Britta gelingt es, von Hendrik Abschied zu nehmen – mit einer berührenden Rede auf der Trauerfeier und an dem Ort, an dem Hendrik gestorben ist. Als Britta danach Angst vor der Einsamkeit hat, wird ihr klar: Im Rosenhaus ist sie nie allein!Yvonne und die Sonnbichlers finden vergnügt, dass Greta und Luis ein schönes Paar abgeben, und Luis selbst neckt sie halb ernst mit Ehe- und Kinderwünschen. Bei einer Fotosession mit Miro geht Luis vor Greta auf die Knie und löst damit einen unangenehmen Streit aus. Anders ergeht es Miro: Als dieser später noch spontan ein Foto von Greta machen will, fällt er unglücklich in den See und muss herzhaft über sich selbst lachen. Da Maxi nicht mit um die Häuser ziehen will, provoziert Henry sie. Verärgert entscheidet Maxi sich um und überrascht ihn mit einem heißen Outfit und bester Partylaune. Bei ihrem gemeinsamen Abend entgehen Maxi Henrys Geldprobleme nicht. Deshalb erkundigt sie sich, ob es eine freie Stelle am "Fürstenhof" für Henry gibt. Während er von einer Anstellung in einer Führungsposition ausgeht, kann Maxi ihm lediglich den Job als Stallbursche vermitteln ...Vera erklärt Ludwig, dass sie einfach keine Gefühle für ihn hat, was diesen kränkt. Wird er aus verletztem Stolz eine Bombe platzen lassen? Gregor kann nur schwer verdauen, dass Ludwig Vera bereits geküsst hat. Wird er es vergessen können oder scheitert die Beziehung, bevor sie begonnen hat?David kann voller Schuldgefühle nicht fassen, was passiert ist. Sein Wiederauftauchen in der Schillerallee sorgt für Schockwellen... Tobias will nicht akzeptieren, dass Vivien womöglich für immer verschwunden bleibt. Er will sie finden, für sich, vor allem aber für ihren gemeinsamen Sohn... Britta erfährt von den schrecklichen Geschehnissen und will für Theo da sein. Aber ist sie dafür nach der Trennung überhaupt noch die Richtige?Kilian geht einer heißen Spur nach. Aber dann steht plötzlich unerwarteter Besuch vor der Tür... Charlies Leistung auf dem Eis leidet unter ihrer Angst, Justus könnte die Affäre beenden. Als sie Konsequenzen zieht, bringt sie ihn in Bedrängnis... Danielas Plan, Henning durch das Einlesen von Hörbüchern aus den Schulden zu helfen, geht komplett nach hinten los...Weil Flo vergessen hat zu speichern, verliert sie ein wichtiges Besprechungsprotokoll. Für die Arbeit versetzt sie Jonas. Wird sich das für sie auszahlen? Matilda lässt sich nicht auf Zoe ein. Auch wenn Matilda auf Abstand geht, behält Zoe sie im Blick. Denn sie bleibt überzeugt, dass Matilda heimlich gegen Gerner vorgeht.Inga setzt alles daran, Michaels Vaterschaft weiterhin zu vertuschen, doch der schöpft einen schwerwiegenden Verdacht. Währenddessen verteidigt Chris einen Mandanten, der Unterhalt von seiner Ex-Frau fordert. Die Gegenseite wird von Chris' ehemaliger Affäre Caro Beck vertreten und es kommt zu einem Anwaltskrieg im Gerichtssaal. Als Jule von dem ehemaligen Verhältnis erfährt, plagen sie Zweifel: Ist sie für Chris nur eine weitere Frau in der Reihe von bedeutungslosen Affären?Andrejas Versöhnungsaktion läuft zwar chaotisch, ist aber am Ende erfolgreich. Um Radu Zeit für Nicos Überraschung zu verschaffen, lädt Lars Nico auf ein E-Kahn ein. Doch der Motor fällt aus, und sie sitzen ohne Handys fest. Gitta entdeckt Leas versteckte Liebes-Botschaft an Erik und überreicht sie ihm. Was wird Erik tun? Ist er bereit dazu, die Beziehung zu vertiefen?Bruno bemüht sich verzweifelt, Peggy zu beruhigen, die sich Sorgen um ihre Ehe macht, nachdem Joe nach seinem Geständnis über den Kuss verschwunden ist. Um Peggy zu unterstützen, stellt Bruno seine eigenen Gefühle für sie zurück, doch er muss Malte gegenüber zugeben, dass er insgeheim beinahe hofft, dass Peggys und Joes Beziehung scheitert. Obwohl er sich für diese Gedanken verurteilt, kann er seine starken Gefühle für Peggy nicht abstellen, selbst wenn er weiß, dass es moralisch falsch ist. Als er Joe schließlich wiedertrifft, der zurückgekehrt ist und Peggy bereits verziehen hat, trifft ihn dessen Zorn. Joe fühlt sich von Bruno zutiefst verraten und kann ihm nicht vergeben. Doch Bruno gibt nicht auf und versucht weiterhin, sich mit Joe zu versöhnen, bereit, dessen Wut zu ertragen – auch wenn das bedeutet, Schläge einzustecken. Schließlich kommt es zu einem erbitterten Boxkampf zwischen den Brüdern.