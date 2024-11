«Abbott Elementary» mit über sechs Millionen Zuschauern

US-Quoten

Die ABC-Sitcom funktionierte auch via Hulu-Streaming sehr gut.

Die beliebte ABC-Comedyerzielte mit der Folge vom 6. November 2024 neue Bestwerte in dieser Staffel. Dank einer Multiplattform-Nutzung auf ABC, Hulu, Disney+ und weiteren digitalen Plattformen erreichte die Serie beeindruckende 6,33 Millionen Zuschauer sowie eine 2,21er-Bewertung in der Zielgruppe Adults 18-49.Im Vergleich zu den ersten Live+Same-Day-Zahlen (2,04 Millionen Zuschauer und 0,28 Rating) konnte die Serie einen Zuwachs von 210 Prozent bei den Gesamtzuschauern und sogar 689 Prozent in der Zielgruppe Adults 18-49 verzeichnen. Damit markierte «Abbott Elementary» die höchste Multiplattform-Reichweite seit der Folge nach der Oscar-Verleihung am 10. März 2024.Zusätzlich erzielte die Show ihre besten Mittwochswerte seit dem 28. Februar 2024 und übertraf die Zahlen der zweiten Folge dieser Staffel vom 16. Oktober 2024. Am 4. Dezember 2024 feiert die Sitcom die Weihnachtszeit mit einem einstündigen Special, das aus zwei neuen Episoden besteht: „Winter Show“ und „Winter Break“. Während Barbara alles daran setzt, die erste Weihnachtsshow der Schule zu einem Erfolg zu machen, muss Melissa ein turbulentes Familienessen organisieren.