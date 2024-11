«Harry Potter»-Backshow mit gutem Ergebnis

US-Quoten

Via lineares Fernsehen, Max und discovery+ sahen über fünf Millionen Amerikaner zu.

Das Food Network hat mit seiner neuen Showeinen beeindruckenden Start hingelegt. Die Serie, die am 14. November 2024 Premiere feierte, erzielte in der Zielgruppe P25-54 eine L3-Quote von 0,57 und in W25-54 eine L3-Quote von 0,74. Damit übertraf sie die durchschnittlichen Werte der letzten sechs Wochen um 148 Prozent beziehungsweise 124 Prozent. Die zweistündige Premiere lockte bereits mehr als 5,2 Millionen Zuschauer über lineares Fernsehen, Max und discovery+ an und machte den Donnerstagabend zum erfolgreichsten Prime-Slot des Senders seit 2021.Die Show kombiniert den Zauber der Harry-Potter-Welt mit hochkarätigen Back-Kreationen und schafft so ein immersives TV-Erlebnis. „Die Zuschauer lieben die magische Verbindung aus Harry-Potter-Fandom und der kulinarischen Kreativität, für die das Food Network bekannt ist“, erklärte Betsy Ayala, Head of Content bei Warner Bros. Discovery Food.Moderiert wird die sechsteilige Wettbewerbsshow von James und Oliver Phelps, bekannt als Fred und George Weasley aus den Harry-Potter-Filmen. Unterstützt werden sie von den renommierten Juroren Carla Hall und Jozef Youssef sowie Gaststars wie Warwick Davis (Professor Flitwick), Evanna Lynch (Luna Lovegood) und Bonnie Wright (Ginny Weasley), die sowohl die Kreationen bewerten als auch spannende Einblicke in die Dreharbeiten der Kultfilme geben.