Neuer Trailer für «The Agency»

US-Fernsehen

Die Showtime-Serie von 101 Studios startet am 1. Dezember.

Showtime hat heute den Trailer und den Starttermin für den mit Spannung erwarteten Spionage-Politthrillerbekannt gegeben. Die Serie startet am 1. Dezember 2024 bei Showtime beginnen, zwei Tage vorher kommt der Start bei Paramount+. Der Titel wird international in Großbritannien, Kanada, Australien, Italien, Deutschland, Lateinamerika und Brasilien exklusiv auf Paramount+ starten.Der verdeckte CIA-Agent Martian wird aufgefordert, sein Undercover-Leben aufzugeben und zum Londoner Hauptquartier zurückzukehren. Als die Liebe, die er zurückgelassen hat, unerwartet wieder auftaucht, entflammt ihre Romanze erneut und bringt seine Karriere, seine wahre Identität und seine Mission gegen sein Herz auf, während sie beide in ein tödliches Spiel internationaler Intrigen und Spionage verwickelt werden.In den Hauptrollen: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith und Richard Gere. Hinter dem Projekt steckt 101 Studios, Federation Studios, MTV Entertainment Studios, Originals Productions und Smokehouse Pictures. Zu den Produzenten gehören unter anderem Michael Fassbender und Alex Berger.