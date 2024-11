Quotencheck

Der Fernsehsender sixx setzte den zweiten Teil der achten Staffel der Beauty-Docs fort.

Anfang des Jahres strahlte der US-Fernsehsender E! den zweiten Teil der neuen «Botched»-Staffel aus, einen Tag später konnte man die neuen Geschichten beim internationalen Streamingdienst Hayu anschauen. Am Freitag, den 11. Oktober 2024, begann auch sixx die Ausstrahlung des zweiten Teils von Staffel acht. «Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs» lief freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Zunächst ging es um eine 21-Jährige, die vor acht Jahren bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. 0,23 Millionen Menschen ab drei Jahren brachten sixx einen Marktanteil von 0,9 Prozent mit. Mit 0,12 Millionen jungen Zusehenden fuhr man tolle 2,4 Prozent Marktanteil ein.Im Anschluss musste Dr. Dubrow und Dr. Nassif einer Patientin ihren Po-Silikonfiller entfernen. Das Abenteuer „Milf mit 24“ ließen sich 0,32 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wuchs auf 1,2 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nun 0,13 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil auf 2,5 Prozent Marktanteil anstieg.Eine Social-Media-Influencerin wollte ihre Brüste vergrößern lassen. Doch nur 0,17 Millionen Menschen schalteten am 18. Oktober ein, der Marktanteil fiel auf 0,7 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nur noch 0,03 Millionen, sodass sich der Sender mit 0,7 Prozent Marktanteil begnügen musste. Die zweite Folge des Abends verbessere die Gesamtreichweite auf 0,23 Millionen und den Marktanteil auf ein Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,04 Millionen dabei, das führte zu 0,8 Prozent.Einen weitaus besseren Lauf hatten die Geschichten vom 25. Oktober 2024. Die Episoden „Das fehlende Ohr“ und „Fatale Vitamin-Injektion“ erreichten 0,21 und 0,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei 0,8 und 1,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,08 Millionen sowie 0,11 Millionen verbucht, sodass die Marktanteile auf tolle 1,8 und 2,4 Prozent sprangen.Mit der Geschichte der Nikotin-Nase verabschiedeten sich die Zuschauer. An Allerheiligen schalteten 0,12 Millionen Menschen ein, mit 0,03 Millionen jungen Erwachsenen waren nur 0,5 Prozent möglich. Im Anschluss wurde erneut über das Thema Nase gesprochen, die Reichweite verbesserte sich auf 0,18 Million. Bei den jungen Erwachsenen sprang der Wert auf 0,06 Millionen und somit auf 1,3 Prozent.Eine Nase, die nicht aufhört zu wachsen, und ein nachwachsender Gesichtstumor waren die Themen am Ende der Staffel. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,19 und 0,31 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,06 und 0,12 Millionen verbucht, die Marktanteile verbesserten sich auf 1,2 und 2,6 Prozent. «Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs» erreichte im Durchschnitt 0,22 Millionen Zuschauer und schnitt mit 0,9 Prozent Marktanteil gut ab. Bei den jungen Menschen wurden 0,08 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 1,6 Prozent.