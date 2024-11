Kabel Eins: Mit Pasta Puttanesca zu hohen Werten?

Quotennews

In der Düsseldorfer Altstadt sollte im Anschluss ein spanisch-südamerikanisches Steakhaus überzeugen.

Der Vorabend von Kabel Eins läuft für gewöhnlich gut, doch am Dienstag war ein Ausnahmetag. Um 16.55 Uhr sendete die Fernsehstation aus Unterföhring eine neue Ausgabe von. Das Magazin zeigte Spitzenkoch Christian Henze, der leckere Pastagerichte wie Pasta Puttanesca oder Asia Nudeln anbot. Das Unterfangen sahen 0,39 Millionen Fernsehzuschauern, die Marktanteile beliefen sich auf 3,0 Prozent bei allen sowie maue 3,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen.Eine Stunde später standauf dem Programm. Es ging in die Düsseldorfer Altstadt zu Dino, der sein spanisch-südamerikanisches Steakhaus präsentierte. Der gelernte Koch setzte auf ein vielfältiges Team, das aus vielen Nationen bestand. Die neue Folge sahen 0,53 Millionen Zuschauer, darunter waren 0,10 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 3,0 Prozent bei allen Zuschauern und 3,8 Prozent in der Zielgruppe beziffert.behandelte in Garbsen einen Streit. In einem Gästehaus gab es komplizierte Streitigkeiten und die Polizei musste schlichten. Zudem meldete eine Frau in einem Mehrfamilienhaus einen verdächtigen Mann an ihrer Kellertür. 0,48 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 2,1 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,11 Millionen erwischt, das bedeutete schlechten 2,8 Prozent.