3 Quotengeheimnisse

ProSieben versteckt im Nachtprogramm die Abenteuer von Dennis und Benni Wolter.

Diese Ausgabe von «World Wide Wohnzimmer» wurde bereits am 23. Oktober 2024 bei Joyn ins Netz gestellt, die ProSieben-Ausstrahlung erfolgte am Dienstag, den 12. November 2024, um 05.28 Uhr. 0,02 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Gespräch mit Gwendolyn Celine, die auch kurz vor ihrem Aufritt ihre zweite EP auf den Markt brachte. Das Interview fand 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige und führte zu schlechten 2,9 Prozent Marktanteil.Einen Tag später kramte ProSieben die Joyn-Folge um 03.42 Uhr heraus. Dort spielte der Comedian Felix Lobrecht ein Musikspiel, das mit Alkohol verbunden wurde. Die Sendung, die knapp 18 Minuten dauerte, sicherte sich 0,02 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,01 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 2,3 Prozent.Mit dem Musiker Finch spielten Benni und Dennis Wolter Mitte Oktober bei dem Quiz um die Goldene Ananas, im Fernsehen bei ProSieben wurde die 13-minütige Sendung erst am Donnerstag, den 14. November 2024, um 04.39 Uhr ausgestrahlt. 0,06 Millionen Menschen führten zu einem Marktanteil von 3,7 Prozent. Die Produktion von Pretty Well Done konnte ProSieben mit 9,3 Prozent Marktanteil glücklich machten. Dafür waren gerade einmal 0,03 Millionen Werberelevante nötig.