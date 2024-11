Genesis Rodriguez ist bei «Night Agent» dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «Neon» wird in der dritten Runde wohl eine große Rolle spielen.

Kurz vor der Premiere der zweiten Staffel vonwurde bekannt, dass die Schauspielerin Genesis Rodriguez eine Rolle in den neuen Folgen übernehmen könnte. Nach Informationen von „Variety“ soll die Schauspielerin in den neuen Folgen zu sehen sein, die bereits im Oktober beim Streamingdienst bestellt wurden.Genesis Rodriguez war bereits in den Serien «Lioness» von Paramount+ und «Neon» sowie «The Umbrella Academy» zu sehen. Außerdem spielte sie in dem Spielfilm «Tusk» mit. Die 2. Staffel von «The Night Agent» startet am 23. Januar auf Netflix Entwickelt wurde die Serie für das Fernsehen von Shawn Ryan, der über MiddKid Productions als Showrunner und ausführender Produzent fungiert. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Marney Hochman von MiddKid sowie Seth Gordon und Julia Gunn von Exhibit A, William Sherak, Paul Neinstein und Nicole Tossou von Project X, David Beaubaire von Sunset Lane Media, Paul Bernard, Munis Rashid und Guy Ferland. Das Studio ist Sony Pictures Television.