«Suits: L.A.» soll am Sonntagabend punkten

US-Fernsehen

Am 16. Februar soll ein großes Special von «Saturday Night Live» ausgestrahlt werden.

Der Fernsehsender NBC startet am Sonntag, den 23. Februar 2025, ein neues Line-Up. Zunächst kommt die Dokumentationsreihe, die von Tom Hanks moderiert wird. Zu Beginn der Sendung läuft das Format über einen Zeitraum von zwei Stunden. Auf dem 21.00 Uhr-Slot geht das «Suits»-Spin-Offauf Sendung. Ab 22.00 Uhr folgt die Serie. Die Serie handelt von vier Mitgliedern eines Gartenvereins in einem Vorort, deren Leben durch Skandale, Unheil und ein gemeinsames Geheimnis miteinander verflochten sind – einen Mord, über den niemand sprechen will. Während dunkle Wahrheiten ihr Leben unter der Oberfläche zu zersetzen beginnen, kämpfen sie darum, so perfekt zu bleiben wie die Blumen, die in ihrem Garten darüber blühen.Am Montag, den 3. Februar 2024, ist die neue Seriezu sehen. Eine hochkarätige Krimiserie über ein kleines Team von Ermittlern, die zusammengestellt wurden, um die gefährlichsten Mörder unseres Landes aufzuspüren und zu fassen, die alle gerade aus einem streng geheimen Gefängnis entkommen sind, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Das Format läuft im Anschluss an «The Voice».Das 50-Jahre-Special vonist für Sonntag, den 16. Februar 2024, angesetzt. Zu den bereits angekündigten oder verlängerten Shows, die noch nicht terminiert sind, gehören «Destination X» und «The Wall».