Kai Wiesinger: Eine Atlantiküberquerung hat mich nachhaltig geprägt

Interview

Der bekannte Schauspieler checkt am 24. November in das «Traumschiff» ein, das nach Argentinien fuhr. Im Interview erzählt er über seine Beweggründe bei dem Format mitzuwirken.

Ich finde es interessant zu sehen, wie Menschen sich in der Mitte des Lebens mit sich selbst und ihrer Rolle innerhalb der Familie auseinander setzten. Wie reagierst Du als Vater, wenn deine Tochter plötzlich mit einem neuen Freund auftaucht, der genauso alt ist wie man selbst?Ich habe mich sehr darüber gefreut, dabei zu sein! Mir hat die Zeit an Bord und die Arbeit mit den tollen Kollegen sehr viel Spaß gemacht.Ich habe keine besondere Beziehung zu Argentinien, dürft es aber als ein beeindruckendes Land kennenlernen! Wobei für mich das herausragende Erlebnis allerdings die Zeit auf See war! Ich liebe es auf dem Meer zu sein, und eine Atlantiküberquerung hat mich nachhaltig geprägt!Ich empfinde die Vorbereitung auf die meisten Rollen, welche sich in einem mir bekannten Umfeld bewegen und mir bekannte Emotionen durchleben, recht ähnlich- als Schauspieler stelle ich meinen Körper und Geist in den Dienst des Charakters, und geleitet vom Drehbuch formt der Regisseur oder die Regisseurin gemeinsam mit mir den Weg durch die Geschichte.Nein. Ich werde nervös, wenn ich versuche Entspannungsübungen zu machen. Das ist sicher nicht immer gesund, doch ich kann nicht sitzen, sondern muss immer etwas machen. Ich liebe meine Arbeit als Schauspieler ebenso wie als Regisseur oder Autor- mit vier Kindern ist dann Entspannen, das letzte wozu ich Lust hab...Die Zusammenarbeit war eine große Freude! Das «Traumschiff»-Team ist teilweise schon seit dreißig Jahren dabei, es herrscht eine sehr herzliche und familiäre Atmosphäre.Wenn ich mich, aus welchen Gründen auch immer entschieden habe eine Rolle zu übernehmen, dann versuche ich immer mit dem gleichen Engagement in die Arbeit zu gehen und eine glaubhafte Figur zu erschaffen, welche dem Zuschauer die Chance gibt, einen Menschen zu beobachten, so als sei er zufällig dabei. Die Wahrhaftigkeit der Gefühle ist für mich das Ziel, egal ob es eine Unterhaltungssendung ist wie das «Traumschiff» ist oder eine Arthouse Kinoproduktion- mir macht die Arbeit immer dann Spaß, wenn es gelingt, dass sich die Zuschauer mit der von mir dargestellten Figur identifizieren können.Gerade die Vielfalt mach unseren Beruf so faszinierend. Ich mag die Zusammenarbeit mit den Kollegen und dem Team, gemeinsam als kleine Rädchen ein großes Rad in Bewegung zu setzen und eine Geschichte zu erzählen, die den Zuschauer berührt, den Horizont erweitert und sich bewusst in der Welt wahrzunehmen.Nach über 30 jähren in diesem Beruf gab es in der Tat schon einige denkwürdige Erlebnisse und Erfahrungen! Für mich immer noch herausragende Produktionen sind «14 Tage lebenslänglich» oder «Comedian Harmonists» doch in jüngster Zeit war der große Erfolg unserer Amazon-Prime-Serie «Der Lack ist ab» etwas ganz besonderes. draus hat sich für mich viel entwickelt, wir haben Millionen Menschen viel Freude bereitet und uns neue Wege eröffnet.Als angehender Schauspielschüler habe zwei Mal als Komparse gedreht, dagegen war «Aktenzeichen» schon ein dolles Ding 😉 Damals haben viele anschließend sehr erfolgreiche Kollegen dort angefangen- und «Young Indiana Jones» war mein erster Dreh auf Englisch überhaupt, das war wirklich beeindruckend! Umgeben von internationalen Stars, nur der auf meinen Rücken gebundene Arm tat am Ende des Tages immer sehr weh...