CM Punk dreht «Revival»

US-Fernsehen

Der Wrestling-Star wird in der neuen Syfy-Horrorserie mitwirken.

WWE-Star CM Punk wird nach Informationen von „Variety“ eine wiederkehrende Rolle in der Syfy-Horrorserieübernehmen. Im Mai 2024 kündigte der NBC-Sender Syfy die Serie an, die auf einem Comic von Image basiert und von Tim Seeley sowie Mike Norton geschrieben wird. Die Dreharbeiten finden derzeit im kanadischen Brunswick statt.Der Comic-Fan Punk, der mit bürgerlichem Namen Phil Brooks heißt, wird neben den bereits angekündigten Schauspielern Melanie Scrofano, Romy Weltman, David James Elliott und Andy McQueen zu sehen sein. Es ist nicht die erste Schauspielrolle in Punks Karriere. Zuvor war er in Shows wie dem Starz-Wrestling-Drama «Heels» in der Rolle des Ricky Rabies und der FX-Serie «Mayans MC» zu sehen.Zur Serie heißt es in der offiziellen Beschreibung: „An einem wundersamen Tag im ländlichen Wisconsin steigen die kürzlich Verstorbenen plötzlich aus ihren Gräbern. Aber dies ist keine Zombie-Geschichte, denn die ‚Auferstandenen‘ erscheinen und handeln so, wie sie einmal waren. Als die Polizistin und alleinerziehende Mutter Dana Cypress (Scrofano) unerwartet in einen brutalen Mordfall verwickelt wird, muss sie versuchen, sich einen Reim auf das Chaos zu machen, das in einer von Angst und Verwirrung geprägten Stadt herrscht, in der jeder, ob lebendig oder untot, ein Verdächtiger ist.“