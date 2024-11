«Captives War»-Dreharbeiten gestartet

US-Fernsehen

Hinter der neuen Serie stehen die Macher der Serie «The Expansive».

Die Syfy- und Amazon-Serie «The Expansive» wird zwischen 2015 und 2021 ausgestrahlt, nun haben sich die Macher hinter dem Epos ein neues Werk ausgedacht. Sie haben sich die Fernsehrechte an dem Buchgesichert. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen Amazon MGM Studios und der neu gegründeten Firma Expanding Universe.Die Firma Expanding Universe wurde von Naren Shankar, dem Showrunner von «The Expanse», Breck Eisner (einem der Regisseure der Serie) und den Bestseller- und Drehbuchautoren Daniel Abraham und Ty Franck (die die «The Expanse»-Bücher unter dem Pseudonym James S.A. Corey veröffentlicht haben) mit dem Ziel gegründet, in Kürze weitere Projekte anzukündigen.Die Beschreibung der geplanten Serie lautet: "In einer fernen Zukunft galaktischer Imperien und außerirdischer Zivilisationen, inspiriert vom biblischen Buch Daniel, folgt «The Captive's War» einer Gruppe von Gefangenen, die sich aus der Asche der Katastrophe erheben, um die Gesellschaft ihres Eroberers von innen heraus zu zerstören. Es ist eine epische Geschichte über die verändernde Kraft der Individualität in einer totalitären Welt."