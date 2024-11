«From» bekommt eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Die Serie mit Harold Perrineau wird im kommenden Jahr gedreht, 2026 sollen die neuen Geschichten kommen.

Midnight Radio, Gozie AGBO, MGM Television und MGM+ Studios haben eine vierte Staffel der Fernsehseriebestellt. Die Hauptdarsteller sind Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey und David Alpay. Am Sonntag wird die letzte Folge der dritten Staffel ausgestrahlt. «From» soll die erfolgreichste Serie von MGM+ werden und im kommenden Jahr mit zehn neuen Folgen fortgesetzt werden. Diese sollen dann bis 2026 ausgestrahlt werden. Die Serie stammt von John Griffin («Crater»), Showrunner sind «Lost»-Mastermind Jeff Pinkner und Regisseur Jack Bender («Game of Thrones»).„«From» war eine Sensation für MGM+ und hat die Aufmerksamkeit von Millionen von Zuschauern auf sich gezogen und uns dabei geholfen, ein helles Licht auf unsere Marke MGM+ zu werfen“, sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. „Unsere talentierten Showkünstler und Darsteller haben diese wunderbare Show mit viel Sorgfalt und Geschick erschaffen, und wir freuen uns darauf, dem begeisterten Publikum von «From» in der vierten Staffel die Antworten zu liefern, nach denen es sich so sehr sehnt!“Showrunner Pinkner fügte hinzu: „Wir sind begeistert von der Unterstützung unserer Fans und unserer Partner bei MGM+ und freuen uns sehr darauf, das nächste Kapitel unserer Geschichte mit unserer FROMily zu teilen. Am Ende der dritten Staffel werden unsere Charaktere beginnen zu verstehen, warum sie in «FROM»-Town gefangen sind ... aber wird ihnen das Verständnis helfen, zu entkommen? Und wenn ja, wie?“Ausgangspunkt der Serie ist eine albtraumhafte Stadt in den USA, die jeden, der sie betritt, gefangen hält. Die unfreiwilligen Bewohner kämpfen um ihr Überleben, während sie von schrecklichen nächtlichen Kreaturen aus den umliegenden Wäldern heimgesucht werden. Auf der Suche nach den Geheimnissen der Stadt und darüber hinaus hoffen sie, einen Weg nach draußen zu finden. Boyd Stevens (Perrineau), selbsternannter Sheriff und de facto Bürgermeister der Stadt, und die Familie Matthews, Neuankömmlinge in der Stadt, stellen bald fest, dass sie zusammen mit den anderen Bewohnern gefangen sind und zusammenarbeiten müssen, um am Leben zu bleiben und einen Fluchtweg zu finden.