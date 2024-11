Neue Fleetwood-Mac-Doku entsteht

US-Fernsehen

Frank Marshall wird die Dokumentation leiten. Er hat bereits mit Projekten über Bee Gees und Beach Boys große Erfahrungen.

Apple Original Films ist mit der Produktion eines neuen Dokumentarfilms über die legendäre Rockband Fleetwood Mac beauftragt. Regie führt Frank Marshall («The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart», «The Beach Boys»), der fünffache Oscar-Nominierte und Gewinner des Irving G. Thalberg Memorial Oscars. Der vollständig autorisierte Film erzählt die außergewöhnliche Geschichte der Grammy-prämierten und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommenen Band Fleetwood Mac - zum ersten Mal in den eigenen Worten der Bandmitglieder.„Mich fasziniert, wie es zu diesem enormen musikalischen Erfolg kommen konnte. Fleetwood Mac haben es irgendwie geschafft, ihre oft chaotischen und fast opernhaften Lebensgeschichten in Echtzeit zu einer eigenen Legende zu verschmelzen. Es wird ein Film über die Musik und die Menschen, die sie gemacht haben“, sagt Regisseur Frank Marshall.„Wir freuen uns, unsere kreative Partnerschaft mit Frank und dem talentierten Team von Kennedy/Marshall fortzusetzen. Fleetwood Mac sind ein musikalisches Phänomen, dessen Alchemie fast unbegreiflich ist. White Horse ist dankbar und fühlt sich geehrt, diese außergewöhnliche Gelegenheit zu haben, einen Dokumentarfilm zu produzieren, der sowohl die Talente jedes einzelnen Bandmitglieds als auch die Magie von Fleetwood Mac als Ganzes beleuchtet. Und dies mit der Unterstützung und Reichweite von Apple zu tun, ist einfach wunderbar“, sagt Produzent Nicholas Ferrall.In dem Film blicken Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks zurück auf mehr als fünfzig Jahre kompromisslose Bandgeschichte seit ihrem zufälligen Zusammentreffen im Jahr 1974. Der Film erzählt von ihren bis heute rekordverdächtigen Aufnahmen und Tourneen mit nie zuvor gesehenem Filmmaterial, exklusiven neuen Interviews und Archivmaterial der verstorbenen Christine McVie.