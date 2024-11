Alexandra Weinberger leitet Young-Adult-Sparte

US-Fernsehen

Die frühere Disney-Managerin ist nun bei Amazon.

Der Streaming-Dienst des Online-Versandhändlers Amazon hat die ehemalige Disney-Managerin Alexandra Weinberger verpflichtet. Weinberger übernimmt bei Amazon MGM Studios die neue Position der Leiterin für aktuelle Comedy- und Young Adult-Projekte. Vor drei Jahren hatten sich die damaligen Amazon Studios noch in den Bereichen Development, Serien und IP Talent Management organisiert.Weinberger wird in ihrer neuen Position ein Team leiten, das einige der Young-Adult- und Comedy-Serien der ersten Staffel von Amazon MGM Studios betreut - bei Prime Video stehen unter anderem «Cruel Intentions» und «We Were Liars» auf der Liste der kommenden Titel.Bis vor kurzem war Weinberger als Produzentin und kreative Beraterin für den Dear Media Podcast „Coming in Hot“ tätig. Sie verbrachte 21 Jahre bei Disney in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem bei den ABC Studios, wo sie als Senior Executive im Bereich Current Programming für die Serien «Private Practice», «Scandal», «Grey's Anatomy» und «Station 19» von Shonda Rhimes sowie «Brothers and Sisters», «Dirty Sexy Money» und «Eli Stone» von Greg Berlanti Productions verantwortlich war.