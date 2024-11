VOX-Lieferformat kommt in Fahrt

Quotennews

Auch der zweite Teil von Jenkes Zeitreise konnte sich gegenüber der Vorwoche klar verbessern.

Als sich Tim Mälzer und Lukas Mraz Anfang November im VOX-Formatgegenüberstanden, schalteten die Sendung auf dem neuen Sendeplatz nur 0,53 Millionen Zuschauer ein. Mit «Fuchs und Vogel liefern ab!» sank die Reichweite sogar nochmal auf 0,49 Millionen. Das politische Beben in Berlin überschattete in diesen Tagen alles. Der Staub hat sich inzwischen ein wenig gelegt, der Wahlkampf hat begonnen. Dadurch bekam auch VOX wieder etwas Luft zum Atmen. Die dritte Folgeerreichte am gestrigen Abend nun 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt stieg auf 3,7 Prozent, in den beiden Wochen zuvor standen 2,6 und 2,2 Prozent zu Buche. Auch in der Zielgruppe ging es mit 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 6,1 Prozent nach oben. Die ersten beiden Ausgaben markierten 5,3 und 5,0 Prozent. Im Anschluss schalteten die Zuschauer jedoch ab. Eine alte-Folge aus dem Jahr 2017 verfolgten nur 0,30 Millionen Menschen, darunter 0,05 Millionen Umworbene. Ab 23:15 Uhr bewegten sich die Marktanteile bei 3,1 respektive 2,9 Prozent.Neben VOX profitierte auch ProSieben von der weniger lauten Politik. Der zweite Teil vonsteigerte die Reichweite der Vorwoche um 140.000 Menschen auf 790.000 Zuschauer. Der Marktanteil stieg von 2,6 auf 3,2 Prozent bei allen Sehern. In der Zielgruppe war der Sprung nach oben sogar noch deutlicher. Nachdem vor acht Tagen 0,29 Millionen werberelevante Zuseher und 5,9 Prozent zu Buche gestanden hatten, wurden nun 0,44 Millionen und 8,7 Prozent ausgewiesen. Zwei alte-Reportagen holten ab 22:21 Uhr noch 0,33 und 0,15 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppen-Quoten von schwachen 5,6 und 4,2 Prozent.