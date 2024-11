«Café Cringe»: «mirellativegal» macht neues Talk Format

Vermischtes

Hinter dem YouTube-Kanal steht Mirella Precek, die das neue Format komplett selbst produziert.

Mirella Precek zählt mit ihrem YouTube-Kanal «mirellativegal» zu den langjährigsten und erfolgreichsten YouTubern des Landes. Die Nürnbergerin zählt auf ihrem 2012 gestarteten Channel mehr als 650.000 Abonnenten. Nun startet die Webvideoproduzentin, die unter anderem für ihre humorvollen Videos über Trash-TV-Inhalte bekannt ist , ein neues Talk-Format, das am heutigen Montag, 18. November, um 16:00 Uhr Premiere feiert. Betitelt ist das Format, das Precek mit einem engagierten und prämierten Team selbst produziert, alsund verspricht „frischen Wind in der deutschen Medienlandschaft“.«Café Cringe» wird als „Talk-Format für alle, die genug von vorhersehbaren Fragen und Antworten haben“, beschrieben. Auf die Gäste warten bewusst platzierte Fettnäpfchen und sprunghafte Themenwechsel, die neue Facetten von Preceks Gegenüber zeigen sollen. In der ersten Folge begrüßt Precek die Comedienne Parshad Esmaeili in ihrem Café. Geplant sind zunächst zwei weitere Veröffentlichungen im zweiwöchentlichen Rhythmus.„Ich wollte ein Format schaffen, bei dem meine Gäst:innen und ich selbst wirklich mal aus der Komfortzone kommen. Im «Café Cringe» geht es darum, echtes Interesse zu zeigen und die lustigen und oft peinlichen Momente des Kennenlernens nicht wegzufiltern“, erklärt Mirella Precek. „Ich habe lange gewartet, um dieses Format zu starten. Jetzt nehme ich die Chance selbst in die Hand und lade spannende Menschen ein, ohne auf einen Sendeplatz warten zu müssen. Es ist an der Zeit, Türen selbst einzutreten.“ In den beiden weiteren Ausgaben wird Mirella Precek ebenfalls mit weiblichen Gästen sprechen. „Gerade als Frauen müssen wir zusammenarbeiten – man kann nicht alles allein schaffen. Deshalb habe ich die ersten drei Folgen mit großartigen Frauen gedreht!“, so die YouTuberin, die 2023 die Moderation der Reunion-Show der Netflix-Sendung «Too Hot to Handle Germany» übernahm.