«Unser Team»: RTL zeigt Doku über Heim-EM 2024

TV-News

Im Januar gewährt der Kölner Sender exklusive Einblicke ins Team, das während der Euro 2024 eine neue Euphorie um den DFB entfachte.

11. Januar - „Unser Team - Die Heim-EM 2024“



Wir zeigen die exklusive Dokumentation über die Wiedergeburt unseres @DFB_Team bei der #EURO2024. Wisst ihr Bescheid.😉



Mehr Infos: https://t.co/p3LPjSK1cL pic.twitter.com/T5wsq899Dy — RTL (@RTL_com) November 16, 2024

Knapp sieben Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagabend den Kantersieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den 7:0-Kantersieg über Bosnien-Herzegowina bei RTL . Das Fußball-Magazin ‚kicker‘ bezeichnete den Sieg als „Zeichen der Stärke“, Bosnien-Trainer Sergej Barbarez bezeichnete das DFB-Team als „eine der besten Mannschaften der Welt“. Eigentlich war dieser Status in den vergangenen Jahren abhandengekommen, erst seit diesem Frühjahr läuft es unter Nationaltrainer Julian Nagelsmann wieder erfolgreich. Die guten Ergebnisse mündeten bei der Heim-EM in einer knappen Viertelfinal-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Spanien, neben der Enttäuschung über das für viele zu früh gekommene Turnier-Aus blieb vor allem eine neuentfachte Begeisterung für die Nationalmannschaft.Wie sich diese Euphorie entwickelt hat, hat während der Euro 2024 ein Kamerateam von OMR Frames festgehalten, das von Showrunner Tom Häussler geleitet wurde. Daraus entstanden ist die Dokumentation, die RTL am 11. Januar am Samstagabend zur besten Sendezeit ausstrahlen wird. Im Anschluss steht der Film auf RTL+ zum Abruf bereit. Versprochen werden „exklusive und emotionale Einblicke aus dem Mannschaftsquartier und der Kabine“ sowie Interviews mit Spielern über deren Gefühlswelten vor und während des Turniers. Insgesamt wurde das DFB-Team 40 Tage lang von dem Kamerateam begleitet.„Die EM in Deutschland war eine riesige Party, an der RTL als übertragender Sender mit großer Freude beteiligt war. Und auch wenn es für das Team von Julian Nagelsmann nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, freuen wir uns umso mehr, den unvergleichlichen Spirit dieses Sommers noch einmal aufleben zu lassen. Diese Dokumentation zeigt hautnah, wieviel Spaß das gesamte DFB-Team bei aller Arbeit und Professionalität auch zwischen den Spielen hatte, wie sie uns alle wieder hinter sich vereinen konnten und welche Emotionen in den Stadien, vor den TV-Geräten und in Deutschland und ganz Europa entfacht wurden. Auch Wunschfinalist der Herzen muss man erstmal werden – wir zeigen diese Reise mit unverstellten Einblicken“, so Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport, DFB GmbH & Co. KG, ergänzt: „Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Auch wenn wir am Ende auf bittere Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben wir mit unserem gemeinsamen Fußballfest etwas Großartiges erreicht. Dafür möchten wir uns bei allen Fans in Deutschland bedanken. Wir freuen uns, gemeinsam mit OMR, Regisseur Tom Häussler und RTL, dem langjährigen TV-Partner der Männer-Nationalmannschaft, diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen.“Zuletzt hatte der DFB weniger gute Erfahrungen mit Insight-Dokus bei großen Turnieren gemacht. So produzierte Amazon Prime Video während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar eine Doku-Serie, die ein knappes Jahr später erschien. Darin war zu erkennen, wie Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick die Mannschaft emotional verlor. In die Annalen ging eine Szene ein, in der Flick einen Film über Graugänse zeigte, die die Spieler eher irritiert als motiviert zurückließ. Wie Nagelsmann sein Team motiviert hat, wird das Publikum im Januar sehen.