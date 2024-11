10 Mal im Jahr: WDR übernimmt «3 nach 9»-Ausstrahlung

TV-News

Durch die Übernahme von «3nach9» wird es weniger Wiederholungen geben, die Sommerpause soll zudem deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren ausfallen.

Im Rahmen der jüngsten Programmreform haben die ARD-Landesrundfunkanstalten vereinbart, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und den Austausch von Programminhalten zu fördern. So wurde im laufenden Jahr jeweils eine regionale Talkshow zeitgleich auch in anderen dritten Programmen ausgestrahlt. Das galt auch füram vergangenen Freitag, als die Talkshow von Radio Bremen ihren 50. Geburtstag feierte. Die Sendung mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo wurde nicht nur im NDR ausgestrahlt, sondern auch im Programm des WDR und hr.Besonders das WDR Fernsehen möchte im kommenden Jahr die Talkshow häufiger ins Programm nehmen. „Der WDR übernimmt den von Radio Bremen produzierten Talk 10 Mal im Jahr“, gab der öffentlich-rechtliche Sender am Montag bekannt. Damit erweitert das WDR Fernsehen sein Angebot an Unterhaltungs-Talkshows, zusätzlich zu den weiterhin 32 aktuell produzierten Ausgaben desmit den Gastgebern Susan Link und Micky Beisenherz. «3nach9» werde auf dem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend um 22:00 Uhr zu sehen sein und damit zeitgleich zur Ausstrahlung bei Radio Bremen, NDR und hr.Der WDR verspricht sich durch die Übernahme der Talkshow weniger Wiederholungen im Programm. Außerdem fällt die Sommerpause im kommenden Jahr deutlich kürzer aus als in den vergangenen Jahren. Die beiden Redaktionen von «3nach9» und «Kölner Treff» haben zudem eine noch engere inhaltliche Zusammenarbeit verabredet. Der «Kölner Treff» startet in 2025 am 10. Januar mit seiner ersten Ausgabe, während «3nach9» erstmals eine Woche später im WDR Fernsehen zu sehen sein wird.