Krimi-Sieg und Satire-Abgang! «Jenseits der Spree» ist zurück

Quotennews

Jürgen Vogel kehrt als Robert Heffler mit neuen Folgen «Jenseits der Spree» zurück in die ZDF-Primetime - und zwar direkt wieder mit mehr als 5 Millionen Zuschauern. Am Abend dominiert Welke.

Fans der ZDF-Krimireihewaren bisher im laufenden Kalenderjahr mit lediglich vier Folgen bedient worden und das waren im Sommerloch vier Wiederholungen. Trotzdem funktionierte die Produktion rund um Jürgen Vogel, alle Ausgaben markierten über 3,5 Millionen Zuschauer, zum Abschluss gab es sogar 4,12 Millionen. Für die Zeit zwischen August und September ist das verdammt gut. Kein Wunder also, dass man hier weiter produziert und nun mit neuen Ausgaben zur besten Sendezeit an den Start geht. Der neue Fallbringt Robert Heffler direkt in die Ermittlung um den Todesfall von Romy Bauer.Das gewohnte ZDF-Krimi-Prinzip geht auf, der Abend lockt mit 4,83 Millionen Zuschauern die beste Reichweite des gesamten Tages zum Mainz-Sender. In Sachen Marktanteil kann sich die Sendestation damit über 19,8 Prozent freuen, am Markt der jüngeren Zuschauer ist man mit 0,30 Millionen auf 7,1 Prozent vertreten. Das klingt nach keinem großen Publikum, doch auch hier holt sich das Zweite noch den Tagessieg. Mit Oliver Welke und seinerklettert das ZDF ab 22:30 Uhr auf exzellente 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige - besser war am gestrigen Freitag kein anderes Format. Die erreichten 21,8 Prozent sind standesgemäß grandios. Insgesamt braucht sich das Satire-Format ebenfalls nicht verstecken, man rundete den Tages-Abgang mit 4,28 Millionen Zuschauern und 21,6 Prozent ab.Die jeweiligen "Folge-Formate" halten gut mit - nach dem Primetime-Krimi übernimmt ab 21:15 Uhr. Es verweilen hier 4,25 Millionen Zuschauer und damit 18,6 Prozent des Marktes. Nach der «heute-show» schafft es Jan Böhmermann mit seinemnoch 0,57 Millionen Jüngere zu akquirieren, das sind ab 23 Uhr 16,1 Prozent am Markt.