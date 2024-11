Quotencheck

Aufgrund des Autoren- und Schauspieler-Streiks fiel die 21. Staffel mit nur zehn Episoden ungewohnt kurz aus.

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat mit Paramount Global Content Distribution im Hochsommer einen Content-Deal geschlossen, um zahlreiche «NCIS»-Folgen kostenlos auf Joyn verfügbar zu machen – darunter auch 20 Staffel von. Die 21. Staffel folgte wenig später Mitte August. Sat.1 setzte die Serie am 20. August fort, wobei die neue Runde mit nur zehn Folgen aufgrund des Autoren- und Schauspieler-Streiks verhältnismäßig kurz ausfiel. Den Auftakt verfolgten 1,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die hohe 5,6 Prozent des Marktes ausmachten. Es stammten allerdings nur 0,18 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe, sodass sich Sat.1 mit mäßigen 5,0 Prozent zufriedengeben musste.Am 27. August stieg die Reichweite schon deutlich an. Mit 1,54 Millionen Krimi-Fans verbuchte der Bällchensender starke 6,8 Prozent Marktanteil. Nur bei den Jüngeren drückte weiterhin der Schuh: Mit 0,23 Millionen waren 5,3 Prozent drin. Anfang September schalteten 1,32 und 1,48 Millionen Zuschauer ein, darunter 0,22 und 0,29 Millionen Umworbene. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum waren mit 5,9 und 5,7 Prozent weiterhin gut, in der Zielgruppe erreichte man 5,6 und 5,3 Prozent. Am 17. November musste man besonders in der Zielgruppe einen herben Rückschlag verkraften, denn die Sehbeteiligung sank auf 0,18 Millionen, der Marktanteil auf 3,9 Prozent. Insgesamt schalteten 1,19 Millionen ein, die für 5,0 Prozent standen.Die letzte Episode im September kam auf 1,24 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent. In der Zielgruppe ging es mit 0,24 Millionen bergauf auf 5,2 Prozent Marktanteil. Die letzte Folge vor der «Promi Big Brother»-Pause markierte ein 1,49-millionenköpfiges Publikum. Sat.1 freute sich über tolle 6,0 Prozent Marktanteil. Erneut wurden 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen, die diesmal 4,8 Prozent des Zielgruppen-Marktes ausmachten. Am 22. Oktober kehrte «Navy CIS» vor 1,30 Millionen Zuschauern auf die Bildschirme zurück, darunter 0,25 Millionen junge Seher. Die Marktanteile wurden auf 5,2 respektive 5,0 Prozent beziffert.Die abschließenden beiden Folgen erreichten jeweils 1,42 Millionen Zuschauer, die zunächst für 5,4 und dann für 5,5 Prozent Marktanteil standen. Am 29. Oktober wurden 0,30 Millionen werberelevant Zuschauer gemessen, am 5. November waren es 0,34 Millionen. Der Marktanteil lag Ende Oktober bei 5,3 Prozent, der Staffelabschluss sorgte mit 6,2 Prozent für ein versöhnliches Finale.Im Durchschnitt verfolgten 1,36 Millionen Zuschauer die zehn neuen Folgen, die für 5,6 Prozent Marktanteil standen – ein überdurchschnittlicher Wert für Sat.1. Das Problem: 82 Prozent der Zuschauer waren älter als 50 Jahre, sodass sich Sat.1 in der klassischen Zielgruppe mit 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen und ausbaufähigen 5,2 Prozent begnügen musste. «Navy CIS» ist zwar noch immer ein recht reichweitenstarkes Programm für Sat.1, auch der eingangs erwähnte Deal macht Joyn attraktiv. Doch sind die Reichweiten weiter rückläufig. Der zweite Teil der 20. Staffel verbuchte zuletzt 1,47 Millionen Zuschauer, darunter 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige.