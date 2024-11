«Love is Blind: Germany» startet am 3. Januar

TV-News

Netflix startet das neue Jahr mit der deutschen Adaption des erfolgreichen Reality-Hits «Love is Blind». Als Moderatoren hat man Steffi Brungs und Chris Wackert verpflichtet.

Ab 2025 glaub ich wieder an die Liebe 💖💍



Love Is Blind: Germany kommt am 3. Januar, nur auf Netflix. pic.twitter.com/ovDVY2GDX8 — netflixde (@NetflixDE) November 19, 2024

Von der Netflix-Reality-Showgibt es inzwischen zahlreiche Adaption. Nachdem die Sendung mit US-Amerikanern erstmals 2020 veröffentlicht wurde, folgten Adaptionen in Schweden, Brasilien, Japan, Mexiko, Großbritannien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zuletzt Argentinien. Der Liste gehört in wenigen Wochen auch Deutschland an, wie Netflix nun bekannt gab. Die seit eineinhalb Jahren geplante Versionfeiert am 3. Januar 2025 Premiere.Netflix veröffentlichte in einem Social-Media-Video nun auch, wer die Moderation der Reality-Show übernimmt. Die Wahl fiel auf RTL-Moderatorin Steffi Brungs und «Sat.1—Frühstücksfernsehen»-Host Chris Wackert, die als Vorbild für die Kandidaten dienen dürften. Die beiden Moderatoren sind im wahren Leben verheiratet.Insgesamt nehmen 30 deutschsprachige Singles an der zehnteiligen Staffel teil, die von Redseven Entertainment produziert wird. Um nicht von Oberflächlichkeiten abgelenkt zu werden, treffen sie sich in sogenannten Pods und hören nur die Stimmen des Gegenübers. Wer es schafft, sich zu öffnen und durch tiefgehende Gespräche eine emotionale Bindung aufzubauen, steht am Ende der ersten Runde vor der alles entscheidenden Frage: „Willst du mich heiraten?“ Sind die Gefühle stark genug, sieht sich das verlobte Paar zum ersten Mal. Danach folgt eine intensive Kennenlern-Phase, bei dir die jeweiligen Partner Freunde und Familie des jeweils anderen kennenlernen. Hinzu kommt auch die intensiven Vorbereitungen auf die Hochzeit.„Dass die Singles bei «Love is Blind: Germany» die alltägliche und oft überladene Dating-Welt verlassen, finde ich extrem mutig. Im besten Fall können die Dates in den Pods dafür sorgen, dass sich zwei Menschen finden und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön“, erklärt Chris Wackert.