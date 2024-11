«Mein Lokal, Dein Lokal»: Drei Köche sollen Mike Süsser ersetzen

TV-News

Der Vorabend von Kabel Eins erhält drei neu Gesichter: Ali Güngörmüs, Robin Pietsch und Christian Henze. Das Trio führt ab 2025 durch «Mein Lokal, Dein Lokal».

Die Vorabend-Sendunggehört zu den erfolgreichsten sowie konstantesten Formaten von Kabel Eins. Im kommenden Jahr wird sich die 18-Uhr-Sendung trotzdem spürbar verändern, denn der bisherige Host Mike Süsser wird die werktägliche Show zum Jahreswechsel verlassen. Nun hat Kabel Eins bekannt gegeben, wer in die großen Fußstapfen des TV-Kochs aus Schleswig-Holstein treten wird. Kabel Eins setzt nicht nur auf eine Persönlichkeit, sondern in Person von Ali Güngörmüs, Robin Pietsch und Christian Henze auf ein Trio.Die drei neuen Köche übernehmen ab 6. Januar «Mein Lokal, Dein Lokal» im Wechsel als Hosts. „Unser neues Trio verspricht beste Unterhaltung am Vorabend. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei Mike Süsser für neun Jahre unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz für unsere Lokale bedanken. Jetzt freuen wir uns bei Kabel Eins, dass wir mit Ali, Christian und Robin unsere Traumbesetzung für die Zukunft gefunden haben. Herzlich willkommen an Bord!“, begrüßt Kabel-Eins-Chef Felixvon Mengden das neue Vorabend-Trio.Ali Güngörmüs sagt über seine neue Aufgabe: „Wir wollen natürlich die Erfolgsgeschichte von «Mein Lokal, Dein Lokal» fortsetzen. Die Sendung ist toll und ich freue mich riesig darauf, meinen Teil dazu beizutragen. Für die Kandidaten geht es nicht nur darum, ein gutes Gericht auf den Teller zu bringen, sondern auch die Perspektive der anderen zu respektieren und voneinander zu lernen.“Robin Pietsch kennt das Format aus erster Hand und freut sich nun Teil des Teams zu werden: „Vor knapp zehn Jahren habe ich als Kandidat bei «Mein Lokal, Dein Lokal» mitgemacht. Dass ich jetzt die Sendung von der anderen Seite als Host begleiten kann, fühlt sich für mich großartig an. Klar geht es erstmal um den Wettkampf zwischen den Gastronomen. Genauso spannend sind aber auch das Verhalten und die Dynamik innerhalb der Teilnehmergruppe.“Christian Henze fügt an: „«Mein Lokal, Dein Lokal» hat eine so abwechslungsreiche Vielseitigkeit. Sie macht das Format für das Publikum genauso unterhaltsam und interessant wie für die Kandidaten und uns Hosts. Ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil der Sendung zu sein. Zusammen mit meinen beiden geschätzten Kollegen werden wir die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“Indes wird es nicht nur vor der Kamera zu Veränderungen kommen. Auch die Produktionsfirma wechselt ab 2025. Bisher hatte die Banijay-Tochter Good Times die Produktion verantwortet, Banijay Germany hatte im Spätsommer die Schließung der Einheit angekündigt. Ab 2025 wird «Mein Lokal, Dein Lokal» von Just Friends Productions umgesetzt, einer Tochter der Seven.One-Studios, die von Cornelia Landgraf, Sylvia Fahrenkrog-Petersen und Martin Metzger geführt wird. Die Produktionsfirma wurde im Herbst 2021 als Flat White Productions gegründet und produzierte vorwiegend die Sat.1-Nachmittagssendung «Volles Haus!». Aus dem Flop ging später die Vorabend-Kochshow «Das Schnäppchen-Menü» mit Alexander Kumptner hervor.