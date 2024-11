«Der Bergdoktor» kehrt direkt nach Jahreswechsel ins ZDF zurück

TV-News

Direkt nach Jahreswechsel beginnt das ZDF die Ausstrahlung der achtteiligen 18. Staffel der „Bergkino“-Reihe.

Während die erste Primetime des Jahres traditionell dem «Traumschiff» gehört, das 2025 auf Curaçao anlegt, kehrt am 2. Januar 2025 die beliebte ZDF-Serieins Programm zurück. Die erste von insgesamt acht Folgen läuft auf dem gewohnten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr. Die Hauptrolle übernimmt Hans Sigl als Dr. Martin Gruber, der in der ersten Folge von seinem Patienten Hendrik Barlan (Sönke Möhring) vor Herausforderungen gestellt wird.Er hat sich Longevity verschrieben, dem Wunsch nach einem langen, gesunden Leben. Doch irgendetwas stimmt nicht. Martin vermutet einen Zusammenhang mit der Vielzahl an Medikamenten, die Barlan dafür einnimmt. Privat genießt er die Beziehung mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik). Die ist beruflich nicht mehr für die Grubers und Pflügers zuständig. Dem gemeinsamen Glück steht nichts im Weg. Martin ist auf jeden Fall bereit für einen nächsten Schritt, doch Karins Reaktion ist anders als erwartet. Zudem muss Martin bei Caro Pflüger (Barbara Lanz) Überzeugungsarbeit leisten, denn diese spielt mit dem Gedanken Ellmau zu verlassen. Hans Gruber (Heiko Ruprecht) trifft bei einem Bergrettungseinsatz auf eine Bekannte und Lilli Gruber (Ronja Forcher) tritt an, in der Abendschule ihre Matura nachzuholen.«Der Bergdoktor» zählt zu den erfolgreichsten Reihen des Mainzer Senders. Die in diesem Frühjahr gesendeten Folgen verbuchten im Schnitt knapp sechs Millionen Zuschauer, die für 21,3 Prozent Marktanteil sorgten. Auch beim jungen Publikum ist die Koproduktion zwischen ZDF und ORF sehr gefragt. Die acht Filme sicherten sich großartige 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.