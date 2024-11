Liberty Media verkauft Live Group

Wirtschaft

Formula 1 und MotoGP werden nach der Abspaltung beim Kabelnetzbetreiber bleiben.

Liberty Media teilte mit, dass sie einen Plan zur Abspaltung der Liberty Live Group verfolgt. Das Unternehmen hält 35 Prozent an dem Ticketunternehmen Live Nation Entertainment. Unmittelbar vor der Durchführung der Abspaltung würde die Liberty Media-Tochtergesellschaft Quint von der Formula One Group an die Liberty Live Group zurückübertragen werden, im Austausch für bestimmte private Vermögenswerte. Eine etwaige Barabfindung würde zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage der relativen Bewertungen zum Zeitpunkt der Rückübertragung festgelegt werden.„Die Abspaltung der Liberty Live Group in eine separate öffentliche Einheit wird die Kapitalstruktur von Liberty Media vereinfachen, sollte den Abschlag auf den Nettoinventarwert unserer Liberty Live-Aktien verringern und die Handelsliquidität in beiden Einheiten erhöhen. Nach der Abspaltung wird Liberty Media ein unabhängiges, durch Vermögenswerte abgesichertes Unternehmen sein, das unsere Motorsportgeschäfte und damit verbundene Sportinvestitionen hält“, sagte Greg Maffei, Präsident und CEO von Liberty Media. „Seit der Übernahme von Quint im Januar 2024 haben wir die Partnerschaft mit der Formel 1 gestärkt und Einblicke in die Trends bei unseren Fans und der Ticketnachfrage gewonnen. Quint ergänzt aber auch unser Interesse an Live Nation, insbesondere da Live Nation daran arbeitet, seine Hospitality-Aktivitäten auszubauen. Quint kann seine Partnerschaft mit der Formel 1 und der MotoGP in dieser neuen Eigentümerstruktur weiter ausbauen und gleichzeitig die Möglichkeit nutzen, sein Angebot auf weitere Partner auszudehnen.“Liberty Media wird die Abspaltung durch die Einlösung der Liberty Live-Stammaktien von Liberty Media im Austausch gegen Stammaktien eines neu gegründeten Unternehmens mit dem Namen Liberty Live, Inc. durchführen. Liberty Media würde jede ausstehende Aktie seiner Liberty Live-Stammaktien der Serie A, Serie B und Serie C gegen eine Aktie der entsprechenden Serie der Stammaktien von Liberty Live, Inc. einlösen. Infolge der Abspaltung wären Liberty Media und Liberty Live, Inc. separate börsennotierte Unternehmen, und Liberty Media hätte keine Tracking-Stock-Struktur mehr.Liberty Media wird seine Tochtergesellschaften Formula 1 und MotoGP (nach Abschluss der Übernahme), bestimmte private Vermögenswerte, die derzeit der Formula One Group zugerechnet werden, Unternehmensbarmittel und Schuldenverpflichtungen, die der Formula One Group zugerechnet werden, zusammen mit anderen Vermögenswerten, die von Liberty Media vor der Abspaltung festgelegt werden können, halten.