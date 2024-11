«Sissi» kommt am 1. Weihnachtsfeiertag

TV-News

Im Anschluss strahlt Das Erste eine Dokumentation mit Benno Fürmann aus.

Auch in diesem Jahr bleibtim Programm von Das Erste . Der österreichische Spielfilm aus dem Jahr 1955 wird am Mittwoch, 25. Dezember 2024, um 15.50 Uhr ausgestrahlt. Erzherzogin Sophie hat beschlossen, dass ihr Sohn Franz Joseph, der Kaiser von Österreich, heiraten soll. Längst hat die gewiefte Machtpolitikerin die Hochzeit über den Kopf ihres Sohnes hinweg eingefädelt: In Bad Ischl lernt Franz die für ihn auserkorene Helene, Prinzessin in Bayern, kennen, die er nach dem Willen seiner Mutter vor den Traualtar führen soll. Doch zum Leidwesen der Erzherzogin hat der Kaiser nur Augen für Helenes kleine Schwester Sissi, eine lebenslustige, temperamentvolle junge Frau, die mit dem steifen Wiener Hofzeremoniell auf Kriegsfuß steht. Bei der feierlichen Bekanntgabe der Verlobung erlebt der gesamte kaiserliche Hof eine große Überraschung.Zwischen 17.30 und 19.15 Uhr folgt die Fortsetzung.ist die glanzvolle Weiterführung der bewegenden Geschichte um die junge österreichische Kaiserin mit dem Traumpaar Romy Schneider und Karlheinz Böhm.Um 19.15 Uhr nimmt Ostsee-Liebhaber Benno Fürmann das Publikum mit auf eine faszinierende Reise an und auf die Ostsee. Erstmals steht der Schauspieler für die Dokumentarfilmproduktionvor der Kamera und macht die Menschen vor Ort zu den eigentlichen Hauptdarstellern: Er trifft Einheimische, Fischer, Touristiker und Wissenschaftler, um für ein neues Miteinander zu sensibilisieren. Denn das kleine Paradies hoch oben im Norden ist an vielen Stellen touristisch überlaufen, überfischt, überdüngt und überstrapaziert.