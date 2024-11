«Deutschland grillt den Henssler» schmeckt weiter

Quotennews

An der Leistung der neuen Koch-Show bei VOX lässt sich auch in Woche zwei wenig kritisieren.

Auch wenn das Konzept vonalles andere als brandneu daher kommt, es geht auf. Nachdem man mit 1,32 Millionen Umworbenen eine starke erste Reichweite feiern konnte, geht Woche zwei mit 1,14 Millionen Zuschauern nur marginal ins Minus hier. Der Marktanteil sinkt damit leicht von 6,0 auf 5,1 Prozent - das liegt vollkommen im Rahmen für eine zweite Ausgabe. Die Zielgruppe bleibt weiterhin relativ fad, wenn auch der Eindruck positiv ist. Von 0,28 Millionen Werberelevanten steigt man auf gestern erreichte 0,29 Millionen auf, der Marktanteil zeigte 6,0 Prozent.Ob das genug für eine Primetime-Platzierung mit "neuer" Show ist - darf von VOX bewertet werden, ein wenig dürftig ist es schon. Vor allem, da der Vorabend abermals bestens vorlegte. Trotz, dass mannun wieder in Wiederholungen sendet, leistet das Garten-Format mit 1,34 Millionen Zuschauern ideale Bedingungen für einen erfolgreichen Abend. Mit 0,43 Millionen Umworbenen stimmt auch die Reichweite bei den werberelevanten Zuschauern, der Marktanteil lag hier bei 9,3 Prozent. Insgesamt sind mit der Wiederholung 5,5 Prozent möglich.Mit nun neuem TV-Stoff im Gepäck gehenin die zweite Woche der dritten Staffel. Das kam bereits in der Vorwoche bei 1,26 Millionen Zuschauern gut an - gestern holte sich die KFZ-Show 1,18 Millionen Fernsehende ab. In der Zielgruppe sorgten 0,29 Millionen Umworbene ab 18 Uhr für sehenswerte 7,9 Prozent, insgesamt sicherte sich das Format 5,9 Prozent des TV-Marktes.