Song Jae-lim ist tot

Der 39-jährige Schauspieler wurde tot in Seoul aufgefunden.

In Seoul wurde der 39-jährige Schauspieler Song Jae-lim tot in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Freund hatte die Polizei verständigt, nachdem er sich mit Song zum Mittagessen verabredet hatte. Die Leiche wurde gegen 12.30 Uhr im Stadtteil Seongdong gefunden. Am Tatort soll ein Abschiedsbrief gefunden worden sein.Song begann seine Karriere als Model und arbeitete für bekannte Marken wie Levi’s, Nike und The North Face. Als Schauspieler erregte Song erstmals Aufmerksamkeit in der Rolle des Wächters Woon in der beliebten historischen Serie «Moon Embracing the Sun» (2012). Dieser Durchbruch verhalf ihm zu weiteren Angeboten im südkoreanischen Fernsehen und ermöglichte ihm, seine Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis zu stellen. Song trat in Serien wie «Two Weeks» und «The Idle Mermaid» auf und gewann durch seine charismatische und markante Präsenz auf dem Bildschirm zunehmend an Popularität.Ein weiterer Höhepunkt in Songs Karriere war sein Auftritt in der Reality-Show «We Got Married», in der er an der Seite von Kim So-eun zu sehen war. Die Chemie zwischen den beiden brachte ihm eine große Fangemeinde ein und machte ihn zum Liebling des südkoreanischen Publikums. Neben seinen Auftritten in Reality-Shows und historischen Rollen hat Song Jae-lim auch in romantischen und actionreichen Serien wie «Goodbye Mr. Black» und «Our Gap-soon» mitgespielt, die seine Vielseitigkeit und sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen.