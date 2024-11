RTLZWEI-Neustart: «Familie Weiß» mit mäßigen Auftakt-Quoten

Quotennews

Der Start der neuen RTLZWEI-Dokusoap verlief ok, aber nicht berauschend.

Angekündigt wurde der Großfamilien-Nachschub von den Grünwälder Dokusoap-Spezialisten bereits auf dem Screenforce-Festival im Juli, letzten Monate erfolgte dann die Bekanntgabe des konkreten Starts im November. Drehen tut es sich in der neuen Filmpool-Produktionfolglich um Virginia und Andrew Weiß, die mit ihren sieben Kindern nach Zypern ausgewandert sind.Gestern war es dann soweit – am Mittwoch, den 13. November, beerbte die neue Familie die alteingesessenen, deren aktuelle Staffel letzte Woche auslief. Zum Auftakt reichte es für Familie Weiß allerdings noch zu keiner wirklich jubelhaften Resonanz: 0,26 Millionen und 5,3 Prozent der TV-Zuschauenden waren Neugierig auf die Premiere – es reichte also zu einer immerhin mäßigen Premiere. Das ältere Publikum zeigte erwartbarer Weise geringere Einschaltimpulse, von ihnen waren nur 1,9 Prozent (0,48 Millionen) dabei.Danach ging es richtig bergab. Wenn wundert es auch? Schließlich sendete man im Anschluss die erste Folge der zweiten Staffel von, das schon in Runde eins nicht überzeugen konnte und wohl nur mangels Alternativen verlängert wurde. Dementsprechend mau stellten sich die Zahlen der Fortsetzung dar – nur ganz üble 2,7 Prozent durch 0,12 Millionen 14-49-Jährige standen ins Haus. Vernachlässigbar auch die Performance bei den Älteren: Lediglich 0,30 Millionen bei 1,3 Prozent verfolgten das Geschehen beim streitbaren Modedesigner.