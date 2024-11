Jauch, Gottschalk & Schöneberger kehren nach langer Pause zurück

TV-News

RTL hat nach über einen halben Jahr Pause eine neue Folge der Samstagabend-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» angekündigt.

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk kehren als Trio wieder auf die Bildschirme zurück. RTL hat eine neue Ausgabe der Samstagabendshowfür den 7. Dezember angekündigt, bei der auch wieder Thorsten Schorn als Schiedsrichter dabei sein wird. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Live-Ausgabe, sondern um eine vorproduzierte Sendung.Am 9. und 10. November wurden in den Hürther EMG Germany Studios zwei neue Ausgaben deraufgezeichnet, die in diesem Jahr ihr siebenjähriges Bestehen feiert. Wann die zweite Folge bei RTL gesendet wird, wurde noch nicht bekannt gegeben, es dürfte aber auf den 14. Dezember hinauslaufen.Für «Denn sie wissen nicht, was passiert» ist die Ausstrahlung im Dezember ein kleines Comeback, denn zuletzt war die Show im Mai, also vor rund sieben Monaten im Programm. Angesichts der immer höher gewordenen Dosierung ist das durchaus überraschend, schließlich präsentierte RTL im vergangenen Jahr noch zwölf Ausgaben. Teilweise wurden sogar zwei Sendungen pro Wochenende ausgestrahlt. Die bisher drei ausgestrahlten Folgen in 2024 holten jeweils mehr als 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie überdurchschnittliche Werte auf dem Gesamtmarkt zwischen 8,9 und 10,0 Prozent.