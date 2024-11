Rundschau

Sky Deutschland importiert die neue Peacock-Serie aus England und ein Weihnachtsfilm macht Netflix unsicher.

«Hot Frosty» (seit 13. November bei Netflix)

«Bad Sisters» (Staffel 2 seit 13. November bei AppleTV+)

«The Day of the Jackal» (seit 7. November bei Sky/WOW)

«Achtsam morden» (seit 31. Oktober bei Netflix)

«Pörni» (Staffel 4 seit 8. August bei Netflix)

Eine junge Witwe erweckt einen attraktiven Schneemann zum Leben. Lernt sie durch ihn wieder, Romantik, Freude und Festtagsstimmung zu empfinden, bevor er schmilzt?Zwei Jahre nach dem „Unfalltod“ von Grace' tyrannischem Ehemann haben die Garvey-Schwestern zwar versucht, ihr Leben weiterzuführen, doch als alte Wahrheiten ans Licht kommen, geraten sie erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit.Der Schakal (Eddie Redmayne) ist ein äußerst schwer zu fassender Ausnahmekiller. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödiche Aufträge auszuführen. Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin (Lashana Lynch). Sie spürt den Schakal auf, verfolgt ihn in einer atemlosen Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung.Der Mafia-Rechtsanwalt Björn will mithilfe eines Achtsamkeitsworkshops eine bessere Work-Life-Balance finden. Dabei entdeckt er erstaunliche Bewältigungsstrategien – darunter Mord.Als Pörnis Chef in Rente geht, tritt ein alter Freund die Nachfolge an und zwingt sie, sich privat und beruflich Gedanken über ihr Leben und ihre Wünsche zu machen.