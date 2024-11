Sat.1 veranstaltet Richard-Williams-Abend

TV-News

Am 1. Adventssonntag zeigt Sat.1 die Free-TV-Premiere von «King Richard» sowie eine Dokumentation über den Vater von Venus und Serena Williams.

Bei der 94. Verleihung der Academy Awards gewann Will Smith seinen ersten Oscar für seine Rolle als Richard Williams in dem Film. Der Abend des 27. März 2022 blieb aber nicht zwangsläufig wegen Smiths Oscargewinn in Erinnerung, sondern wegen der Ohrfeige, die der Schauspieler und spätere ‚Beste Hauptdarsteller‘ dem Comedian Chris Rock auf der Bühne verpasste. Auslöser war ein Witz des Komikers gegen Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith. Rein auf die schauspielerische Leistung heruntergebrochen, war der Oscar für Smith aber durchaus verdient, nachdem er 2002 und 2007 leer ausgegangenen war.Der Film «King Richard» erzählt die Geschichte der beiden Geschwister Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton), die zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten wurden. Diesen Erfolg haben sie vor allem ihrem Vater Richard Williams (Will Smith) zu verdanken. Schon im Kindesalter fördert er die beiden Schwestern und ermöglicht ihnen intensives Tennistraining. Allen Kritikern zum Trotz ist sich Richard sicher: Seine Töchter können den großen Durchbruch schaffen. Doch unter dem väterlichen Ehrgeiz leidet seine Beziehung zu den Mädchen.Sat.1 hat sich die Rechte an dem 132-minütigen Film von Regisseur Reinaldo Marcus Green gesichert und zeigt ihn am 1. Dezember um 20:15 Uhr. Im Anschluss sendet der Bällchensender noch die Dokumentation, die von 23:10 bis 1:00 Uhr angesetzt ist. Die Doku von Stuart McClave begleitet Richard Williams bei seinem Traum vom großen Tenniserfolg. Er setzt sich gegen alle Kritiker durch und beweist, dass Fleiß und Ehrgeiz seine Töchter an die Spitze der Tennisweltrangliste führen können. In Interviews berichtet er vom steinigen Weg der beiden Mädchen, der sich am Ende jedoch bezahlt machen sollte.