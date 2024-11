Publicis Media U.S. kauft Picture Motion

Wirtschaft

Die Produktionsfirma hat unter anderem die AppleTV+-Show mit Jon Stewart produziert.

In den USA hat Publicis Media U.S. die Firma Picture Motion übernommen. Das Unternehmen hat an verschiedenen Filmen und Shows gearbeitet und Marketingkampagnen entwickelt. Zu den Projekten gehören unter anderem «American Fiction», «Free Solo» und die AppleTV+ Show «The Problem with Jon Stewart». Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.„Der Erwerb der Agentur, die wir als führend im Bereich der sozialen Auswirkungen betrachten, wird uns dabei helfen, weiterhin preisgekrönte Lobby- und Marketingkampagnen in den Bereichen Medien und Unterhaltung im Namen unserer Marken zu fördern“, so Eric Levin, Präsident und Chief Content Officer von Publicis Media, gegenüber „Variety“.„Picture Motion wird weiterhin wie bisher arbeiten und Unterhaltungskunden mit starken Geschichten bedienen, die ihr Publikum ansprechen wollen“, sagt Marchese gegenüber „Variety“. “Jetzt, da wir die Kraft von Publicis Media hinter uns haben, werden wir Zugang zu ihrem historischen Medienwissen haben, und gemeinsam werden wir in Ideen, Werkzeuge und Technologien für die Zukunft des Geschichtenerzählens investieren.“