Podstars

Im Mittelpunkt der neuen Audio-Serie ist eine Adaption des englischen Romans von Bernardine Evaristo, deren Buch den Booker Prize gewann.

Der Podcastbasiert auf dem Roman von Bernardine Evaristo und entfaltet in 13 Episoden ein breites Spektrum schwarzer weiblicher und queerer Perspektiven. Diese vielstimmige Hörspielreihe, produziert vom Hessischen Rundfunk, behandelt Themen wie Identität, Zugehörigkeit und die Herausforderungen marginalisierter Gruppen in der modernen Gesellschaft. Jede Episode stellt eine individuelle Geschichte vor, die Einblicke in Sehnsüchte, Schmerz und den Kampf um Selbstbestimmung gibt, und greift die besondere, humorvolle Erzählweise von Evaristos Roman auf.In der Bearbeitung von Jackie Thomae und unter der Regie von Laura Laabs wird der Text mit einem ausgefeilten Klangdesign von Sebastian Purfürst unterstützt. So entsteht ein akustisches Erlebnis, das sowohl in 3D-Audio für Kopfhörer als auch als Stereoversion für Lautsprecher verfügbar ist. Die Figuren und ihre Erlebnisse sind miteinander verwoben, sei es durch familiäre Bindungen, Freundschaften oder zufällige Begegnungen, was das Hörspiel zu einem poetischen Mosaik aus verbundenen Lebensgeschichten macht. Diese Beziehungsgeschichten sind dabei oft geprägt von Konflikten, die auf Rassismus, Klassendiskriminierung und patriarchalen Strukturen beruhen.«Mädchen, Frau etc.» hat weltweit für Anerkennung gesorgt, insbesondere Evaristos Roman, der 2019 als erstes Werk einer schwarzen Frau den Booker Prize gewann. Die deutsche Hörspielbearbeitung macht dieses einzigartige Werk nun einem breiteren Publikum zugänglich und bleibt dabei den Kernthemen von Evaristos Buch treu: Frauen- und Queer-Erfahrungen in einer oftmals ablehnenden Gesellschaft. Als Sprecherinnen wurden Denise M’Baye, Dela Dabulamanzi, Larissa Sirah Herden, Otiti Engelhardt, Cynthia Micas, Thelma Buabeng, Jane Chirwa, Abak Safaei-Rad, Elisabeth Clarke-Hasters, Hedi Kriegeskotte, Shari Asha Crosson, Cornelia Niemann und Alina Vimbai Strähler verpflichtet.Für Interessierte ist das Hörspiel als Podcast sowie im Rundfunk zu hören. Die Kombination von Geschichten und 3D-Klang schafft eine immersive Erzählwelt, die das Hörerlebnis besonders intensiv gestaltet und Evaristos literarische Vorlage mit vielschichtigen Stimmen und Klängen in ein neues Licht setzt.ist in der ARD Audiothek zu hören.