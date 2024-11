Fuchs und Vogel treten auf der Stelle

Quotennews

«Das perfekte Dinner» lieferte in gewohnter Weise ab und verzeichnete mehr als doppelt so viele Zuschauer wie das Primetime-Format.

VOX hat weiterhin ein Problem seinen sonst so erfolgreichen Nachmittag in Schwung zu bringen. Das liegt vor allem an der ausgedehnten-Ausstrahlung, die bis 15:00 Uhr ein gewaltiges Quoten-Loch reißt. Die vier Folgen, die um kurz nach 11:00 Uhr starten, generierten am Montag in der Spitze nur eine Reichweite von 0,19 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich mit 3,6 und vor allem 0,9, 0,7 und 1,0 im tiefroten Bereich.hatte dadurch einmal mehr Problem in der 15-Uhr-Stunde auf Temperatur zu kommen und blieb mit 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen bei 3,1 Prozent Marktanteil hängen. Zuvor wurden in der Zielgruppe jeweils nur 0,01 Millionen werberelevante Zuschauer gemessen.Auf Senderschnitt kam im Anschluss immerhin, das 5,8 Prozent Marktanteil einfuhr. Die Reichweite wurde auf 0,47 Millionen Zuschauer, darunter 0,07 Millionen Jüngere, taxiert.undmarkierten bis 19:00 Uhr 0,61 und 0,71 Millionen Zuschauer sowie solide 4,8 und 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt. Mit 4,0 und 6,5 Prozent in der Zielgruppe bei einer Sehbeteiligung von 0,07 und 0,16 Millionen lief es sehr wechselhaft. Und so wareinmal mehr das erfolgreichste Daytime-Format des Kölner Senders. Um 19:00 Uhr strich man 1,03 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile wurden auf 4,7 und 6,9 Prozent beziffert.Da es auch in der Primetime nur suboptimal lief, reichten die 0,25 Millionen jungen «Dinner»-Zuschauer auch für die beste Zielgruppen-Reichweite des Tages.unterhielten lediglich 0,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf niedrige 2,2 Prozent. Mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen bestätigte man das Ergebnis von «Mälzer und Mraz liefern ab!» aus der Vorwoche. Diesmal standen 5,0 Prozent zu Buche (Vorwoche: 5,3%).