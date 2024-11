«Lass dich überwachen!»: Neue Folge kommt noch im November

TV-News

Das ZDF gab relativ kurzfristig bekannt, dass von der preisgekrönten Unterhaltungsshow mit Jan Böhmermann eine weitere Folge zu sehen sein wird.

In drei Wochen wird Jan Böhmermann ein weiteres Mal durch die Unterhaltungsshowpräsentieren. Das ZDF teilte mit, dass die Sendung am Mittwoch, 27. November, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, und am Sendetag ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek auf Abruf bereitsteht. Es ist die zweite Folge des Jahres, nachdem Ende Juli die erste Folge in 2024 zu sehen war. Damals verzeichnete der Mainzer Sender zwar relativ schwache Werte beim älteren Publikum, doch bei den 14- bis 49-Jährigen stand eine großartige Einschaltquote von 13,5 Prozent zu Buche.Das ZDF hatte «Lass dich überwachen!» im vergangenen Herbst nach vier Jahren Pause wiederbelebt. Es war Böhmermanns ZDF-Debüt zur besten Sendezeit. Die vorherigen Ausgaben liefen allesamt am späten Freitagabend, auf dem Sendeplatz des «ZDF Magazin Royale». In diesem Jahr gewann die Produktion aus dem Hause Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“. Außerdem wurde Jan Böhmermann als Host und Moderator der Show «Lass Dich überwachen!» mit dem Blauen Panther in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet.„Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles – und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen“, droht Moderator Jan Böhmermann. In der Show selbst bleibt der Zeigefinger in der Tasche, stattdessen gibt es abwechslungsreiche Studioaktionen und spektakuläre Einspielfilme und tolle, überraschende Preise.