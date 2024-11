«Höhle der Löwen» & «Kitchen Impossible»: VOX plant wieder Weihnachtsspecial

TV-News

In diesem Jahr ist die weihnachtliche «Die Höhle der Löwen»-Ausgabe nicht auf dem angestammten Sendeplatz zu sehen, sondern läuft an einem Dienstagabend.

Als die VOX-Gründershowvor zehn Jahren beim Kölner Sender debütierte, lief sie in den ersten Jahren stets am Dienstagabend zur besten Sendezeit. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel auf den Montag, wo sie seither erfolgreich reüssierte, zuletzt aber mit sinkenden Reichweiten zu kämpfen hatte. Im Dezember kehrt das Format nun einmalig auf den alten Sendeplatz zurück. VOX hatfür Dienstag, 10. Dezember, um 20:15 Uhr angekündigt.Die Weihnachtsfolge wartet wieder mit einem beeindruckenden Baum, bunt geschmückten Hütten und festlicher Kleidung auf. Den Löwen Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Judith Williams werden festliche Geschäftsideen präsentiert. Unter anderem stellt Gründerin Tina Califano ihre DIY-Nähmaschinen-Sets für Kinder vor, bei denen gleich mehrere Gründer zuschlagen wollen.Darüber hinaus hat VOX auch eine neueangekündigt, die im Dezember zu sehen sein soll. Ein genauer Sendetermin nannte man allerdings noch nicht. In der Spezialfolge, die ein Vorgeschmack auf die in 2025 kommende Jubiläumsstaffel sein soll, nehmen es Tim Mälzer und Tim Raue mit Roland Trettl und Sepp Schellhorn auf. In den Zweier-Teams stellen die Vier sich der Herausforderung, an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Mälzer und Tim werden dabei in die Schweiz (Fürstenau) geschickt. Trettl und Schellhorn dagegen müssen sich auf der Insel Kreta beweisen.