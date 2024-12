«River of Blood» wandert zu Pandastorm

Kino-News

Auf der American Film Market-Messe wurden mehrere Spielfilme von REinvest veräußert.

REinvest International Sales hat auf dem American Film Market unter anderem den Spielfilmfür Deutschland, Österreich und die Schweiz an die Firma Pandastorm verkauft. Für Indien hat VR Films zugeschlagen. Der Spielfilm, der an verschiedenen Schauplätzen in Thailand gedreht wurde, stammt von Howard J. Ford, der bereits «Never Let Go» inszenierte. Der Horrorfilm handelt von der Reise von vier Kajakfahrern, die im Dschungel den falschen Fluss befahren. Dieser wird von einem Stamm von Kannibalen bewohnt.Die Fortsetzung des schwedischen Spielfilms «Together» mit dem Titelwurde an BFI in Großbritannien verkauft. Die Geschichte handelt von einer Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen, die 1975 in einer schwedischen Gemeinde namens Together lebten. Die Geschichte beginnt 24 Jahre später, 1999, mit Göran und Klasse, den beiden letzten Mitgliedern der Gemeinschaft. Sie fühlen sich ein wenig einsam und denken über ein Wiedersehen mit alten Freunden nach, und Klasse macht sich auf den Weg, um Göran an seinem Geburtstag zu überraschen.Das Psychodramavon Zinnini Elkington, das in einem dänischen Krankenhaus spielt, ging an Vedette in den Belelux-Ländern. Im Mittelpunkt steht die erfahrene Neurologin Alexandra, deren unerschütterliche Zuversicht auf eine harte Probe gestellt wird, als ein Routinefall in einer Tragödie endet. Im Krankenhaus machen sich Schuldzuweisungen und Schuldgefühle breit, die Alexandra zwingen, sich mit ihrer eigenen Fehlbarkeit und den weitreichenden Folgen medizinischer Fehler auseinanderzusetzen.