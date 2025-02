Benedikt Frey: Werbefinanzierter Streaming-Content ist weiter auf dem Vormarsch

Interview

Der Deutschlandchef von Samsung TV Plus sagte im Quotenmeter-Interview, dass für Samsung diese Sparte ein großer Wachstumstreiber ist. Aus diesem Grund hat man mehrere Bereiche zusammen gelegt.

Das Potenzial von FAST-Channels ist für Deutschland nach wie vor sehr groß. Zum einen bewegen finanzielle Gründe derzeit viele Menschen dazu, mehr kostenfreie Streaming-Angebote zu nutzen und ihre Nutzung kostenpflichtiger Streaming-Dienste einzuschränken. Zum anderen konnten wir in unserer kürzlich mit GroupM durchgeführten Studie „ Revolution im Wohnzimmer ” feststellen, dass sich die Verteilung der Nutzungsdauer zwischen linearem TV und Streaming grob auf 40 Prozent lineares TV und 60 Prozent Streaming eingependelt hat.Wir selbst verfügen mit Samsung TV Plus derzeit über ca. 1.600 Channels in 24 Ländern. In Deutschland sind es aktuell rund 130 Kanäle und 3,5 Mio. aktive Nutzer:innen. Sowohl was die Anzahl der Nutzenden als auch die Nutzungszeit angeht, sehen wir dabei ein kontinuierliches Wachstum. Letztere hat sich beispielsweise im ersten Quartal 2024 im DACH-Raum im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent erhöht, Tendenz weiter steigend.All das will sagen: Werbefinanzierter Streaming-Content ist weiter auf dem Vormarsch und spielt auch für Samsung eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund haben wir auch Anfang des Jahres unsere Medienangebote – von Samsung TV Plus, über unser schnell wachsendes Werbegeschäft bis hin zu Mobile Services wie den Galaxy Store, Gaming und Gesundheitsservices – unter einem Dach als Samsung Services zusammengeführt. Das ergibt ganzheitlich gesehen auch deswegen Sinn, weil mit der zunehmenden Fragmentierung der Medienlandschaft auch der Bedarf an ganzheitlichen Ansätzen für Konsument:innen, Content-Produzenten, Werbekunden und Publisher steigt, die unser Ökosystem nutzen. Auf unseren Premium Smart TVs und anderen Geräten auch hochwertigen, frei zugänglichen Content anzubieten, schafft da eine Win-Situation für alle.Der Channel ist seit zwei Wochen live und sehr gut gestartet. Nicht verwunderlich, schließlich ist der Content sehr stark, passt in unsere Zielgruppe und ist durch das Free-TV schon sehr bekannt. Wie Sie sich vorstellen können, ist über eine lange Zeit viel Arbeit in diese Partnerschaft hineingeflossen. Umso befriedigender ist jetzt der Erfolg, der auch wieder einmal zeigt, wie stark TV-Marken funktionieren.Generell sind die vielen neuen Inhalte und Kanäle von Samsung TV Plus und unseren europäischen Partnern ein Zeichen des Wachstums und der hohen Qualität der FAST-Kanäle in Europa. Das geht natürlich Hand in Hand mit dem starken Anstieg des FAST-Konsums, der die europäische Streaming-Medienlandschaft weiter verändert. Auch spannend in dem Zusammenhang: Erhebungen von Samsung Ads zeigen uns, dass 64 Prozent der Zuschauer:innen glauben, dass sich die Inhalte der FAST-Kanäle weiter verbessern, und 30 Prozent erwarten, dass sie ihren FAST-Konsum in Zukunft weiter steigern werden.Die Partnerschaft mit ZDF Studios ist für uns sehr wichtig und ein weiterer Garant für einen außerordentlich guten Pool an Content. Gerade im Bereich Factual Entertainment, in dem unsere Kooperation mit ZDF Studios bereits vor einer Weile gestartet ist. Der neue Channel „ZDF zu Hause” ist da eine logische Konsequenz und wir freuen uns schon sehr auf den Launch Mitte November.Ich habe mir sehr viel davon erhofft – und wurde nicht enttäuscht. Der Channel ist ähnlich gut wie «Fluss Monster» gestartet, sowohl in Deutschland als auch in unserem österreichischen Service.Die Partnerschaft mit High View ist für uns generell sehr wertvoll und so arbeiten wir an vielen weiteren gemeinsamen Themen. Da bei der «Lindenstraße» so viel Content zur Verfügung steht, denke ich auch, dass uns der Kanal lange und erfolgreich erhalten bleiben wird.Die Serie «Bosch» wird FAST-exklusiv auf unserem Channel Entertainment Mix am 12.11. als Double Bill erstmals ausgestrahlt und ist natürlich ein inhaltliches Highlight. Und genau solche Leuchttürme sind uns auch wichtig, um den Service noch bekannter zu machen und unser „Premium-Versprechen” einzuhalten. Und ich freue mich sehr, dass bis Ende des Jahres noch 1-2 weitere inhaltliche Sahnestücke dazu kommen werden – auch wenn ich leider noch keine Titel nennen darf. Aber die Besitzer:innen von Samsung TVs können sich schon auf Weihnachten freuen.Wir fokussieren uns in Deutschland insgesamt sehr auf Premium-Content, bestehend aus einem Mix aus lokalen und internationalen Angeboten. Dafür setzen wir stark auf hochkarätige Partnerschaften mit Anbietern deutschsprachiger Inhalte, wie zum Beispiel mit DAZN, den ZDF Studios, Sony und Plaion. Darüber hinaus investieren wir in – teilweise exklusiven – Content mit bekannten Gesichtern, wie Jamie Oliver oder Graham Norton. Und seit einiger Zeit bieten wir eben auch FAST-exklusiv Inhalte wie «Bosch», die amerikanische Kultserie «Schitt's Creek» oder die hochgelobte Serie «Narcos» an, die bisher nur hinter Bezahlschranken bei Netflix und Co. empfangen werden konnten.Einfach zusammengefasst ist unser übergeordnetes Ziel bei all dem: Wir wollen die für Zuschauer:innen attraktivste FAST-Plattform überhaupt sein. Und exklusive sowie FAST-exklusive Titel haben eine große Bedeutung dabei.Die erste Staffel der Serie war über Samsung TV Plus zum allerersten Mal auf einer FAST-Plattform verfügbar – direkt vor der Premiere der zweiten Staffel auf Prime Video. Die Kooperation ist dabei ein wunderbares Beispiel für unser kontinuierliches Engagement, um eine breite Palette an Premium-Inhalten anzubieten, die den sich verändernden Zuschauerbedürfnissen entsprechen – und die Grenzen des inhaltlichen Angebots innerhalb der FAST-Landschaft auszuweiten, indem wir dieses ikonische Franchise einem neuen Publikum rund um den Globus kostenfrei zugänglich machten.Der Grundstein für die Kooperation dahinter wurde durch unsere US-Kollegen bereits 2022 gelegt. Sie haben bereits damals, zum Start der Reihe «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht», mit Prime Video zusammengearbeitet. Und seitdem wollen wir gemeinsam das Angebot für bestehende und zukünftigen Tolkien-Fans immer weiter verbessern.Generell ist das Schaufenster, das wir Streaming-Playern bieten können, sehr attraktiv – und am Ende profitieren beide Seiten davon. Da geht aus meiner Sicht um ein Miteinander und nicht zwingend ein Gegeneinander. Sowohl klassisches TV als auch Video on Demand und FAST erfüllen verschiedene Zuschauerbedürfnisse – und können mit smarten Partnerschaften voneinander profitieren.BBC Earth zeigt die preisgekrönten Sachinhalte der BBC Studios, von atemberaubenden naturhistorischen Produktionen bis hin zu investigativen und inspirierenden Dokumentationen. Es ist ein absoluter Top-Channel, der unser komplettes Nature und Wildlife Genre komplettiert, zu dem darüber hinaus noch Terra Mater (via Autentic), Wilder Planet (Off The Fence), Tierwelt (Doclights) und One Terra (High View) gehören. All diese Channels laufen in Deutschland ausgesprochen gut.Wir setzen insgesamt auf eine vielfältige Programmauswahl, die für jeden etwas Interessantes bereithält. Dabei gehören Crime, Sport, Dokus und Entertainment zu den beliebtesten Genres. Es ist uns aber auch wichtig, nicht nur die meist-gestreamten Inhalte zu zeigen, sondern darüber hinaus auch eine inhaltliche Vielfalt zu erhalten. So spielen wir auch bewusst weiter Nischen-Content, der im FAST leichter umzusetzen ist und spezielle Zielgruppen anspricht, wie Anime oder Bollywood Inhalte. Generell lässt sich erkennen, dass Single IP Channels häufig besser laufen als Genre Channels. Zuschauer:innen wissen hier einfach sofort und ganz klar, was sie erwartet. Es liegt also auch an uns und unseren Content Partnern, bei Genre Channels noch spezifischer zu werden, den Nerv der Zeit, und sogar die Stimmung der Jahreszeit zu treffen. So wie mit unserem X-MAS Mix, der für eine gute Mischung an Weihnachtsfilmen genau passend und saisonal gelauncht ist.Dabei passen wir unser Programmportfolio regelmäßig anhand der Resonanz der Zuschauer:innen an, indem wir unsere Inhalte einer regelmäßigen Überprüfung und kontinuierlichen Check-ups unterziehen, um eben immer am Puls der Zeit zu sein.Eine super Frage, die ich, glaube ich, zum ersten Mal gestellt bekomme. Ich persönlich finde die Pan-Europäische Zusammenarbeit wunderbar. Das hat viele Gründe, allem voran liegt das aber am Miteinander und dem Lernen voneinander. Die verschiedenen Märkte sind sehr spezifisch, und nicht alles kann man nach DACH oder BeNeLux übertragen. Trotzdem ist es sehr hilfreich, diesen breiteren Überblick über die europäische Medienlandschaft zu haben, um Zusammenhänge in der Medienbranche wirklich zu verstehen und das eigene Angebot zu gestalten.Konkurrenz belebt das Geschäft. Und im Endeffekt ist das wachsende Angebot und die steigende Beliebtheit von FAST- und AVOD-Plattformen ja auch ein Beweis dafür, dass die Zuschauer:innen diese Services nutzen und lieben. So werden wir natürlich weiterhin an der hohen Qualität unseres Angebots arbeiten, uns Exklusivitäten sichern und unseren Kund:innen den Premium Content verschaffen, den sie sich auf unseren High End Devices anschauen wollen.