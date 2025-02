Rundschau

NBC startet eine neue Mockumentary, bei RTL+ gibt es nun «Zeit Verbrechen» zu sehen. Netflix veröffentlichte einen neuen «Pedro Páramo»-Spielfilm.

«Zeit Verbrechen» (seit 6. November bei RTL+)

«Pedro Páramo» (seit 6. November bei Netflix)

«The Piano Lesson» (ab 22. November bei Netflix)

«The Diplomat» (Staffel 2 seit 31. Oktober bei Netflix)

«St. Denis Medical» (ab 12. November bei NBC)

In vier Filmen setzen sich vier herausragende Regisseurinnen und Regisseure mit den Grenzen und Möglichkeiten des (True-)Crime-Genres auseinander. Jeweils inspiriert von einer Episode des Podcasts «Zeit Verbrechen», der mit monatlich fünf Millionen Streams einer der meistgehörten und erfolgreichsten Podcasts Deutschlands ist, inszenieren Helene Hegemann, Faraz Shariat, Mariko Minoguchi und Jan Bonny vier radikale und außergewöhnliche Kriminalfilme jenseits von Genrekonventionen.In diesem Film, der auf dem bekannten Roman von Juan Rulfo basiert, sucht ein Mann seinen Vater, Pedro Páramo, in einer Stadt, die durch Gewalt und die Wut einer unerwiderten Liebe geprägt ist.Basierend auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Theaterstück von August Wilson entfacht in diesem Drama ein erbitterter Streit um ein geerbtes Klavier, der eine Familie zu entzweien droht.Als ein Bombenanschlag in London ihre Welt erschüttert, wird die US-Diplomatin Kate Wyler auf eine harte Probe gestellt, als ihr Verdacht bis in die höchsten Ebenen der britischen Regierung vordringt.Ein Mockumentary über ein unterfinanziertes und unterbesetztes Krankenhaus in Oregon, in dem engagierte Ärzte und Krankenschwestern ihr Bestes geben, um Patienten zu behandeln und dabei selbst nicht den Verstand zu verlieren.