«Dagliesh» kehrt im Dezember zurück

US-Fernsehen

Die britische Fernsehserie hat sechs neuen Episoden erhalten.

Die Krimiserievon Acorn TV kehrt am Montag, dem 2. Dezember, in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland zurück. Die dritte Staffel, bestehend aus sechs Episoden, basiert auf drei der Romane aus P.D. James' Bestseller-Krimiserie „Adam Dalgliesh Mystery“, in der der für den SAG-Award nominierte Bertie Carvel («The Crown») erneut in die Rolle des rätselhaften Titelermittlers schlüpft. Staffel 3 besteht aus drei eigenständigen Krimis, die jeweils zwei Episoden lang sind. Die erste, „Death in Holy Orders“, wird am Montag, dem 2. Dezember, ausgestrahlt, die zweite, „Cover Her Face“, die Carvels Regiedebüt markiert, am Montag, dem 9. Dezember, und die dritte, „Devices and Desires“, am Montag, dem 16. Dezember.Die dritte Staffel der fesselnden Serie spielt im Jahr 1979, kurz vor dem Wahlsieg von Margaret Thatcher, und zeigt Commander Adam Dalgliesh (Carvel) bei der Bearbeitung von drei hochsensiblen Fällen – von einem abgelegenen Priesterseminar, das bereits in einen Skandal verwickelt ist, über eine wohlhabende Familie, die politisch angegriffen wird, bis hin zu einer Mordserie in einem Kernkraftwerk.Carlyss Peer («The Crown») und Alistair Brammer («House of the Dragon») kehren beide als Detective Sergeants (DS) Kate Miskin bzw. Daniel Tarrant in die Serie zurück. Zu den prominenten Gaststars dieser Staffel gehören Anton Lesser («Endeavour»), Lloyd Owen («Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht»), Claire Goose («Silverpoint»), Liz White («The Long Shadow»), Adam James («Mr Bates vs The Post Office»), Richard Lintern («Silent Witness»), Ellora Torchia («The Gold»), Parth Thakerar («Gangs of London»), Soni Razdan («War») und Josie Walker («Belfast»).Die gefeierte Drehbuchautorin und Dramatikerin Helen Edmundson kehrt als Hauptautorin und ausführende Produzentin für die dritte Staffel zurück. Colette Kane (Temple, Moving On, Department Q) ist als Autorin für „Death in Holy Orders“ und Kam Odedra für „Cover Her Face“ dabei. Geoff Sax kehrt als Regisseur von „Death in Holy Orders“ zurück, Bertie Carvel gibt sein Regiedebüt mit „Cover Her Face“ und Roger Goldby führt Regie bei „Devices and Desires“. Leon McGeown-Fee produziert die Serie zusammen mit Elaine Pyke, Willow Grylls und Carvel, die als ausführende Produzenten für New Pictures fungieren. New Pictures, ein Unternehmen von All3Media, produziert die Serie mit zusätzlicher Finanzierung von Northern Ireland Screen.