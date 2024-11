Produktionsstart für «Heartbreak High»

International

Die dritte Runde ist auch zugleich das Finale der in Australien produzierten Serie.

HEARTBREAK HIGH SEASON 3 IS NOW IN PRODUCTION 💔 pic.twitter.com/uxdYjchVbm — Netflix (@netflix) November 4, 2024

Bei Netflix haben die Dreharbeiten der dritten und finalen-Staffel begonnen. In Staffel 3 ist es für die Abschlussklasse an der Zeit, sich von der Schule zu verabschieden und das Erwachsenenleben zu begrüßen. Doch als ein Racheakt schrecklich schiefgeht, müssen Amerie und ihre Freunde ihr Geheimnis bewahren oder riskieren, alles zu verlieren.Die von Fremantle Australia und NewBe produzierte dritte Staffel wird weltweit auf Netflix gestreamt und reiht sich in die wachsende Liste einheimischer australischer Filme und Serien der Plattform ein, darunter die kürzlich veröffentlichten Serie «Territory». Staffel 2 war nach ihrer Premiere am 11. April eine der Top 10 TV-Shows Australiens auf Netflix. Sie blieb außerdem drei Wochen lang auf der Liste der globalen Top 10 der englischen TV-Serien auf Netflix (Platz 5, 7 und 9 und insgesamt über 47,8 Millionen Zuschauerstunden in den drei Wochen).Die Serie gewann den Logie Award 2023 in der Kategorie ‚Outstanding Supporting Actor‘ (Thomas Weatherall) und wurde in den Kategorien ‚Most Popular Drama‘ und ‚Most Popular New Talent‘ (Ayesha Madon, Chloe Hayden) nominiert.