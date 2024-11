«Eltons 12»: Nächste Raab-Show startet noch im November

TV-News

Statt wie im Sommer angekündigt treten in der ersten Show nicht zwölf Olympia-Teilnehmer an, sondern „Sieger“ wie die «The Masked Singer»-Gewinner Tom Beck und Sarah Engels an.

Noch bevor Stefan Raab seinen Vertrag bei RTL offiziell bekannt gegeben hatte, arbeitete der TV-Macher mit dem Sender zusammen. Gemeinsam hievte man «Das RTL EM-Studio» auf Sendung, kurze Zeit später kündigte man in Köln die neue Samstagabendshowan. Nun hat das Format einen Starttermin erhalten. Die erste von insgesamt sechs Folgen wird am 30. November um 20:15 Uhr zu sehen sein. Aufgezeichnet werden die Ausgaben erst kurz zuvor. Die Produktionsfirma Raab Entertainment nennt auf der Webseite sechs Termine zwischen dem 22. und 30. November, die Produktion findet in den Kölner MMC Studios statt.In jeder Show treten insgesamt zwölf prominente Kandidaten in Duellen und Triellen gegeneinander an und messen nicht nur ihre Kräfte, sondern auch ihr Wissen und Geschick in „spannenden und abwechslungsreichen Challenges“, wie RTL verspricht. Dem Sieger des Abends winkt am Schluss ein Preisgeld von 100.000 Euro. In der ersten Show treten „Sieger“ gegeneinander an. Mit dabei sind Tom Beck, «The Masked Singer»-Sieger im Jahr 2020, Fabian Hambüchen, «Schlag den Star»-Gewinner 2022, Jasna Fritzi Bauer, gewann 2017 den Hessischen Film- und Kinopreis, Johannes Strate, "ECHO" in der Kategorie Pop, 2015, Negah Amiri, Deutscher Comedypreis 2023, Twenty4tim, Gewinner des „German Influencer Award“ 2022, Axel Stein, Sieger bei «Schlag den Star» 2023, Sarah Engels, Siegerin bei «The Masked Singer» 2020, Anna Maria Ferchichi, Siegerin bei «Schlag den Star» 2024 mit ihrem Mann Bushido, Cathy Hummels, Gewinnerin des Deutschen Fernsehpreises 2023 für «Kampf der Realitystars» als beste Unterhaltung Reality sowie Stella Stegmann, Playmate des Jahres 2020. Außerdem wird auch der Gewinner der aktuellen Staffel vonbei «Eltons 12» teilnehmen.Damit verfährt RTL anders als im Sommer angekündigt wurde. Im Zuge der von Schwimmerin Angelina Köhler geäußerten Kritik an den geringen Olympia-Prämien plante RTL zur Showpremiere zwölf deutsche Olympiateilnehmer gegeneinander antreten zu lassen. Diese müssen sich jedoch etwas gedulden, werden aber im Verlauf der Staffel zu sehen sein. Unter anderen gibt es eine „Dschungelstars“-Folge (u.a. mit Lucy, Giulia Siegel und Filip Pavlović), eine „Musiker“-Sendung (u.a. mit Bushido, Max Giesinger und Boss Hoss), eine „Realitysternchen“-Show (u.a. mit Kim Virginia, Danni Büchner und Antonia Hemmer), eine „Let´s Dance“-Folge (u.a. mit Jorge González, Christina Hänni und Rúrik Gíslason). Das „Olympioniken“-Special ist neben Köhler unter anderem mit dem ehemaligen Gewichtheber und Olympiasieger von 2008 Matthias Steiner und der achtfachen Goldmedaillen-Gewinnerin im Dressurreiten Isabell Werth besetzt. Kommentiert werden die Wettkämpfe von Frank Buschmann, Elton führt durch die Sendung.Elton freut sich auf sein neues Showformat: „«Eltons 12» ist sowas wie «Ocean’s Eleven», nur einer mehr. Aber nicht zu verwechseln mit «Ocean's Twelve», das ist was völlig anderes. Aber bei «Eltons 12» geht es auch um viel Geld. In jeder Show kämpfen 12 Prominente gegeneinander um 100.000 €. Also zum Beispiel Dschungelstars gegeneinander oder Reality-Stars oder auch echte Stars wie Olympioniken. Und bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden. Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle und am Ende bleibt ein Gewinner übrig. Aber der braucht wirklich Geschick, Wissen und Taktik – also am besten wäre er eigentlich ich. Aber ich moderiere die Show ja schon!“