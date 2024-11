Auch vor Weihnachten gibts ein «heute-show spezial»

TV-News

Martina Hill schlüpft kurz vor Heiligabend in ihre Rolle der Larissa und blickt auf das zurückliegende Jahr zurück.

Eigentlich sind für Sonderausgaben derLutz van der Horst und Fabian Köster zuständig. Das ZDF kündigte zuletzt aber an, die Marke «heute-show» mit weiteren Specials anzureichern, was man mit «heute-show history» mit Valerie Niehaus bereits umsetzte. Für den 20. Dezember hat der Mainzer Sender nun den Jahresrückblickangekündigt, in dem Martina Hill als Larissa auftritt. Dementsprechend trägt die Sendung, die am Freitagabend um 22:45 Uhr ausgestrahlt wird, den Untertitel „Larissa ihr Jahr“.Martina Hill alias Netzreporterin Larissa präsentiert darin ihre ganz persönlichen News und Highlights aus diesem Jahr. Dabei geht es weniger um das politische Weltgeschehen, sondern mehr um die Dinge, die Larissa 2024 am meisten interessiert und beschäftigt haben. Acht Tage später kehren auch Fabian Köster und Lutz van der Horst inauf die Bildschirme zurück ( Quotenmeter berichtete ). Darin blicken die beiden «heute-show»-Reporter auf ihre liebsten Reportagen zurück.Das Erste blickt derweil schon am 19. Dezember mit satirischem Blick auf das Jahr zurück. Dieter Nuhr präsentiert um 21:45 Uhr. Der Komiker, der zuletzt den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten beim "Blauen Panther – TV & Streaming Award" überreicht bekam, widmet sich unter anderem dem Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga, Taylor Swift sowie den Gemeinsamkeiten des Grundgesetzes und André Rieu, die in diesem Jahr beide 75 Jahre alt wurden.